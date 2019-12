El primer premi de la Grossa de Nadal va tocar a Figueres el 2018 i a la Jonquera el 1961

La Grossa de Nadal de 2018, el popular Gordo, va deixar un dècim premiat a la plaça del Gra de Figueres l'any passat amb el número 03.347. A l'Alt Empordà, l'anterior precedent del primer premi de la Loteria de Nadal el trobem el 1961 a la Jonquera.

L'Administració de Loteria Bartis de la plaça del Gra de Figueres va ser l'escenari, el Nadal passat, d'un moment important d'alegria, a última hora d'aquell dissabte 22 de desembre, quan va sortir el número 03.347 de la Grossa. L'establiment va vendre un dels dècims del premi més important de la Loteria de Nadal, amb un valor de 400.000 euros.

Els afortunats guanyadors van ser tres companys de feina d'un escorxador figuerenc, dos homes i una dona. Un d'ells va anar a l'Administració regentada per Concepció i Maria Rosa Vilà Bartis per celebrar el premi, acompanyat per un dels seus fills. Després va arribar un segon company. "Junts juguem aquest mateix número des de fa temps. Estem molt i molt contents, aquests diners ens aniran molt bé!", van explicar.

Les germanes Vilà Bartis es mostraven "molt satisfetes d'haver pogut repartir aquest important premi. El número és de màquina i ens ha fet il·lusió que els guanyadors vinguessin a celebrar-ho".



Altres dècims premiats el 2018 a Figueres, Empuriabrava i Roses



La venda directa de la Loteria de Nadal a les administracions de l'Alt Empordà va deixar diverses pessigades importants d'un quart premi i dos cinquens a Empuriabrava, Figueres i Roses.

L'administració de Loteria d'Empuriabrava, situada en el carrer Sant Mori, va vendre 1 dècim del número 67.774, un quart premi que donava 1.000 euros per cada euro jugat.

A Figueres, l'administració número 1 del carrer Pep Ventura va vendre un altre dècim, en aquest cas del 07.568, corresponent un cinquè premi. Eren 300 euros per euro jugat.

En les mateixes circumstàncies es trobava l'administració 1 de Roses, del carrer de Sant Sebastià, amb tres dècims del 02.308, és a dir 6.000 euros en total.



Precedents de La Grossa a Girona

A la demarcació de Girona només havia caigut dues vegades amb anterioritat, el 1914 a Ripoll i el 1961 a la Jonquera. A la vila fronterera el premi va deixar anar molts diners i se'n va parlar durant temps. A la de Lleida, el rpimer premi de la Loteria de la Grossa de Nadal ha tocat cinc vegades, tres (2003, 2004 i 2007) a Sort, i dues (1881 i 1901) Lleida ciutat.

El 1961, el Gordo de Navidad que va caure a la Jonquera va ser el número 24.964. També va tocar a Madrid, Barcelona, Sevilla, Logronyo, Granada i Linares.

A Catalunya el principal premi de la Loteria de Nadal ha caigut a la ciutat de Barcelona un total de 40 vegades i 57 al total de la demarcació. Va caure a Barcelona el 2013, i també al 2012, juntament amb Vic (4 vegades), Sabadell (2), Sitges, Sant Quirze del Vallès, Ripollet, Mollet del Vallès, Mataró, Martorell, Igualada, Granollers, El Prat, Cerdanyola i Castelldefels.