Els pagesos reclamen "drets i llibertats" amb una tractorada fins a la presó de Figueres

Una quarantena de tractors han fet, aquest dissabte, 21 de desembre, una marxa des de diferents punts de les comarques gironines i s'han trobat passades les 12 al Centre Penitenciari Puig de les Basses de Figueres. L'acte ha estat convocat per Unió de Pagesos (UP) per reclamar "els drets i les llibertats del país".

El coordinador nacional d'UP, Joan Caball, diu que han vingut a protestar per la falta de drets i llibertats que viu el país i assegura que ho seguiran fent. "Sortirem les vegades que calgui fins a una solució política del conflicte", ha assenyalat el coordinador nacional del sindicat.

Els tractors s'han trobat amb desenes de manifestants que han aplaudit l'acte i s'han sumat a la concentració. Un cop a l'aparcament han cridat en contra de la "retallada de drets" i han celebrat la resolució del TJUE en relació a la immunitat d'Oriol Junqueras. També s'ha demanat la llibertat de Dolors Bassa, empresonada al centre penitenciari figuerenc.