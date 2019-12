Els pagesos protesten contra la sentència del procés amb una nova tractorada a Figueres

Unió de Pagesos ha convocat tres tractorades simultànies fins a les presons de Lledoners (Sant Joan de Vilatorrada), Mas d'Enric (El Catllar) i Puig de les Basses (Figueres) aquest dissabte 21 de desembre, com a protesta per la presó ferma dels activistes de la societat civil Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, i els líders polítics Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa, Carme Forcadell, Quim Forn i Josep Rull.

Les tres tractorades han previst l'arribada a les 12 hores als tres centres penitenciaris, per llegir tot seguit el 'Manifest pels drets i les llibertats, 21 de desembre del 2019'.

El sindicat també vol denunciar la persecució judicial en les diferents causes obertes a la resta de membres de la Mesa del Parlament, a alts càrrecs de la Generalitat i dels Mossos d'Esquadra pels fets de l'1 d'Octubre del 2017.



Unió de Pagesos considera que la condemna de sedició compromet els drets humans a l'Estat espanyol, tal com ha denunciat, entre altres, Amnistia Internacional i el grup de treball de l'ONU, que va dir a l'Estat espanyol que incomplia la Declaració Universal dels Drets Humans per la detenció arbitrària dels líders polítics i socials catalans el maig passat.



El sindicat vol denunciar una vegada més les conseqüències greus que aquesta sentència té sobre els drets de reunió, manifestació, de la llibertat d'expressió, de lliure associació i de dissidència política. "La sentència del Tribunal Suprem lamina aquests drets polítics de la ciutadania i això suposa un retrocés de la qualitat democràtica de la nostra societat", exposa Unió de Pagesos.



Amb aquesta mobilització, Unió de Pagesos reclama que cal tornar a la normalitat i denuncia també les mesures d'excepcionalitat totalment contràries a la proporcionalitat, a la presumpció d'innocència i a les garanties jurídiques preses durant la tardor per les protestes de rebuig a la sentència, així com les causes obertes contra manifestants les quals tenen per objectiu coartar la llibertat d'expressió i el dret de manifestació. També vol denunciar la vulneració de drets fonamentals i de la manca de garanties processals per als detinguts del 23 setembre del 2019, alguns d'ells encara empresonats a Madrid per l'Audiència Nacional.



El sindicat insta el futur nou Govern de l'Estat que aturi la repressió i fa un crida als partits polítics i institucions públiques a trobar el camí de la política posant fi a la judicialització del conflicte polític.