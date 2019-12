Els nombres finals que més surten a La Grossa de la Loteria de Nadal 2019

En la majoria d'ocasions, quan anem comprar un número per al sorteig de Loteria de Nadal 2019, el primer en el que ens fixem és en la seva terminació. A l'hora de triar-lo, solem decidir-nos per un dècim concret en funció de quin és el seu últim número, sempre amb el desig d'aconseguir que ens toqui el premi gran de La Grossa, conegut a la resta de l'estat com El Gordo de la Loteria de Nadal.

És per això que el 7 és una de les terminacions més sol·licitades, ja que és considerat com un nombre de la sort. També altres terminacions gracioses com el 69 o relacionades amb la mala sort com el 13-amb la finalitat de desafiarla-, estan entre les més demanades.

Un altre dels motius pels quals vam triar una terminació concreta és per l'estadística. El 5 és el que més vegades ha sortit repetit pel que fa a el primer premi es refereix amb un total de 32 ocasions. Les següents terminacions que més vegades han tocat han estat el 4 i el 6, amb 27 vegades. Després, el 8 (22), el 0 i el 3 (22) i el 7 (21). Les terminacions menys premiades són l'1, el 2 i el 9.

Durant els més de dos-cents anys en què s'ha celebrat el sorteig de Loteria de Nadal s'han produït nombroses combinacions, encara que és curiós que aquestes terminacions de dues xifres mai s'han donat: 09, 10, 21, 2, 31, 34, 41, 42, 43, 51, 54, 59, 67, 78 i 82. Per contra, les terminacions de dues xifres més repetides de la Grossa són, en aquest ordre, el 85, el 57, el 75 i el 64.



El sorteig, en directe

Diumenge que ve dia 22 de desembre el Teatre Reial de Madrid obrirà les portes per celebrar l'esperat esdeveniment. Recorda que pots seguir en directe el sorteig de Nadal a la nostra web i que a més, pots consultar en temps real si ets un dels premiats amb el nostre comprovador de Loteria.

Si encara no has comprat un dècim per partipar, pots fer-ho fins el dissabte a les 23:45.