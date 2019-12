Un parc multi-aventura, opció guanyadora dels Pressupostos Participatius de Roses

La proposta de creació d'un parc infantil multi-aventura és el projecte que, amb un total de 221 vots, ha resultat guanyador del procés de votació dels Pressupostos Participatius de Roses 2020. L'Ajuntament valora molt positivament l'augment de participació assolit enguany respecte la convocatòria anterior i posa en valor la implicació de tots els veïns i veïnes que han pres part d'aquest procés per a decidir com invertir 300.000€ del capítol d'inversions del pressupost municipal.

Aquest mes de desembre ha quedat decidit quin projecte s'inclou dins la partida pressupostària destinada als Pressupostos Participatius de Roses 2019-2020. Després de tancar-se el període de votacions el dimecres 18 de desembre la proposta "Crear una zona o parc infantil multi-aventura al municipi amb tobogans, torres, rocòdrom, elements per grimpar, tirolines, pèndols, cordes, estructures, etc." ha estat la que ha rebut més suport popular, amb un total de 221 vots.

Aquesta actuació, que podria ascendir fins als 300.000€, és la que es desenvoluparà amb la partida del pressupost municipal que s'havia reservat als resultats d'aquest procés participatiu. Els vots assolits per la resta de projectes presentats es poden consultar en el document adjunt.



Prop de 700 rosincs i rosinques exerceixen el seu dret a vot

Del 3 al 18 de desembre els veïns i veïnes majors de 16 anys i empadronats al municipi podien votar un màxim de tres projectes entre les 20 propostes finalistes. Així, fins a 676 persones –el que representa un 4,02% de participació- van fer arribar les seves votacions a través del web www.tudecideixesroses.cat, on van emetre un total de 1.778 vots.

Marc Danés, regidor d'Economia i Hisenda, valora molt satisfactòriament la participació assolida al llarg de tot el procés i explica que "amb projectes com aquests hem aconseguit en poc anys assentar a la vila una cultura de participació ciutadana que interpel·la directament a tots els nostres veïns i veïnes i que els dota poder per a definir el projecte de poble que volem per al present més immediat i per al nostre futur".

En la mateixa línia, l'alcaldessa de Roses, Montserrat Mindan, assegura que "els Pressupostos Participatius suposen un important avenç democràtic i participatiu per al nostre poble. Roses és avui en dia un municipi més benestant, dinàmic i creixent gràcies a la participació directa de tots els nostres veïns i veïnes en la presa de decisions".