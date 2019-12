Montse de la Llave: «Des d'Educació treballarem per unir els nens de les diferents escoles»

No és la primera vegada que Montse de la Llave (1974) s'implica en una cosa amb molta força per primera vegada. Li va passar a l'AMPA del Sol i Vent, quan entra directament com a presidenta; i li ha passat ara a l'Ajuntament de Vilafant, on en el seu primer mandat s'ha convertit en la primera tinenta d'alcalde, i en la regidora d'Educació, Benestar, Salut, Seguretat Ciutadana i Protecció Civil.

- Què l'impulsa a entrar a l'Ajuntament?

- M'ho van demanar els regidors de l'Ajuntament, perquè jo sempre estava disposada a donar un cop de mà en tot. Vaig entrar perquè volia formar part del dia a dia del poble, i de les seves millores. Un dels factors claus per acabarme de convèncer va ser que m'atreia molt el grup que lidera, i les seves idees. Tot el que han fet aquests anys al poble m'ha agradat. Són molt humans i tenen molta empatia, i m'hi sumo sobretot per la seva qualitat humana, més enllà que estiguin en un paraigua polític. Estic contenta d'haver pres la decisió, tinc molta feina, però em sento bé. Res es fa al gust de tothom, però intentem que les propostes siguin el màxim de coherents.

- Quins eixos es potenciaran, des de la regidoria d'Educació?

- Un dels principals eixos que volem treballar és la integració de tots els centres educatius del municipi. A Vilafant tenim tres zones separades: el nucli històric, les Forques i el Camp dels Enginyers, i des de l'Ajuntament hem de pro

curar que els nens de les tres zones es trobin i facin coses comunes. A partir d'ara, els casals de Nadal i de Setmana Santa, per exemple, es faran una vegada a cada escola, així els nens s'hauran de moure i es coneixeran. D'altra banda, seguirem apostant per projectes on la mainada s'implica, com el Carnaval, el Rodajoc o la Setmana de la Mobilitat. Des d'Educació, una altra cosa per la qual seguirem lluitant i fent pressió és per la construcció de l'edifici definitiu de l'Institut. S'ha posat la primera pedra, tenim els terrenys, però el projecte s'ha quedat encallat perquè a la Generalitat li falta pressupost.

- Quin és el fil que cal seguir, a Benestar?

- L'equip de Benestar ajuda les persones que tenen necessitats especials relacionades amb problemes econòmics o minusvalideses, per exemple. Una de les coses que volem fer és una campa nya per potenciar la teleassistència, per la gent gran que viu sola i per a gent amb deficiències. Hi ha qui no coneix aquest servei, i és molt útil perquè tenen un seguiment a través d'assistents socials. Relacionat amb aquest tema, també volem fer un estudi demogràfic de la gent gran que viu sola al poble, i establir una xarxa de les seves persones de referència.

- Des de l'Àrea de Salut, esteu a punt de llançar una nova campanya, no?

-Sí. Serà una campanya per instar la gent a posar xips als gossos. També en preparem una relacionada amb la importància de mantenir neta la via pública. Des d'aquesta àrea també seguirem potenciant els tallers de jocs de taula, de creació de nines de roba o els de memòria, que són de molta utilitat per a la gent gran del poble, ja que els fa mantenir-se actius i els obliga a sortir de casa.

- Quants agents teniu, a la Guàrdia Urbana local?

- De moment en són tres, un cap i dos agents. A primers d'any, però, hi haurà novetats: començarà a funcionar la grua i sortirà una nova plaça de vigilant perquè hem de reforçar aquest servei. Aquest equip controla el trànsit a les entrades i sortides dels centres educatius, i fan vigilància pels car rers. Ells expliquen les normes que s'han de seguir al municipi, i sempre s'intenta parlar amb la gent abans de sancionar, tot i que també poden posar multes.

«Volem que la línia de transport urbà de Figueres passi també per Vilafant»

- Quins projectes hi ha pendents del mandat anterior?

- Ens queda pendent acabar l'Àgora, un espai polivalent a la zona esportiva que estarà cobert, amb una part de pista però que també servirà per fer festes; l'espai del Cau, que s'està acabant i serà un centre cultural i d'oci; diverses millores de carrers; i l'aparcament de l'Ajuntament.

- Què té entre mans, l'Ajuntament, actualment?

- La veritat és que encara arrosseguem projectes del Pressupost del 2019, i això ens limita a l'hora de posar projectes nous. De totes maneres, les coses que cal abordar durant aquest mandat és el POUM, ja que es van fer modifi

cacions, però ara cal executar la seva aprovació provisional. Una altra cosa pendent és la tercera fase del camí de vianants de la carretera d'Olot, i seguir amb el projecte de Palol, que comptarà amb una gran inversió. Volem aconseguir que la línia de transport urbà de Figueres passi també per Vilafant.