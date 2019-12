Reobren al trànsit el tram de la N-260 que estava en obres a les corbes de Queixàs

El tram de la carretera N-260 entre els municipis de Crespià i Maià de Montcal, a la zona coneguda com les corbes de Queixàs, que estava en obres des del mes de febrer passat, es reobrirà al trànsit avui dijous a última hora de la tarda una vegada han conclòs les obres de restauració de la via entre els quilòmetres 53 i 57. L'actuació a la carretera, que estava tallada i amb el trànsit desviat per la N- 260a, ha consistit en una sèrie d'obres d'emergència per a la reparació de patologies geotècniques que havien provocat esquerdes al terraplè i que es reflectien als vorals de la carretera. Aquesta actuació ha tingut una important incidència en el temps de recorregut entre l'Alt Empordà i la Garrotxa.

Les obres, que han tingut un cost de gairebé 4 milions d'euros, han consistit en dues actuacions diferents sobre patologies geotècniques que presentaven gravetats diverses. Al punt quilomètric 53,5 sobre la riera de Turbany, s'ha deprimit el perfil longitudinal de la carretera entre 6 i 8 metres, retirant la part superior del terraplè i reconstruint les capes superiors del ferm amb sòl estabilitzat, sòl-ciment i mescla bituminosa en calent. El nou rasant de la carretera ha implicat redefinir, remodelar i adaptar a la normativa actual l'enllaç de Queixàs, construint un nou pas superior i els corresponents ramals i carrils de canvi de velocitat. Al terraplè del quilòmetre 56,54 s'hi ha dut a terme una actuació de consolidació dels faldons mitjançant la construcció de murs de gabions en ambdós laterals de la coronació del terraplè i la reconstrucció de les capes superiors del ferm.

Tot i el restabliment de la circulació per la carretera N-260, les obres encara no es troben totalment acabades ja que en resten els ramals de l'enllaç de Queixàs i l'adequació final de les illetes, els terraplens i el terra vegetal. El termini programat per aquestes últimes actuacions és d'uns dos mesos durant els quals l'enllaç de Queixàs romandrà tancat al trànsit. Per accedir al nucli de Queixàs s'haurà d'utilitzar la cruïlla del punt quilomètric 56,7.