Premi per a un fuet innovador d'un alumne de l'Escola Agrària de l'Empordà

Xavier Puigdevall, alumne del Cicle Formatiu de Grau Superior de Processos i Qualitat en Indústries Alimentàries de l'Escola Agrària de l'Empordà, ha resultat guanyador de la tercera edició del Premi INNOVACC a la innovació tecnològica en l'àmbit carni. Aquests guardons, organitzats per l'Associació Catalana d'Innovació del Sector Carni Porcí (INNOVACC), han reconegut el treball "Ús d'un cultiu iniciador en un producte curat. Diferències entre l'absència o la presència d'un estàrter en el fuet" elaborat per l'estudiant, així com la tasca del seu tutor Sergi Altarriba i de l'Escola Agrària de l'Empordà.

S'hi han pogut presentar estudiants de Batxillerat, Formació Professional i Universitat que hagin elaborat i presentat el projecte o treball de final d'estudis durant l'últim curs escolar 2018-2019. El guardó té l'objectiu d'incentivar projectes d'innovació tecnològica dins l'àmbit educatiu català enfocat al sector carni. A més a més, és imprescindible que la innovació sigui tangible, ja que es valora la seva aplicabilitat en un espai real de treball. El projecte elaborat per Xavier Puigdevall ja s'està provant a la Carnisseria Nadal de Sarrià de Ter, empresa on treballa actualment.

La finalitat del projecte guanyador és millorar la formulació d'un fuet tradicional elaborat en una carnisseria mitjançant l'addició d'un cultiu iniciador o estàrter. L'alumne de l'Escola Agrària de l'Empordà ha aconseguit perfeccionar les propietats organolèptiques del producte, així com la seva homogeneïtat entre lots. El punt més important i diferencial del treball és que la utilització d'aquests cultius estàrters no és habitual en petits elaboradors i productors, sinó que és una pràctica més comuna de la gran indústria agroalimentària.

Teresa Colell, directora de l'Escola Agrària de l'Empordà, ha destacat "la importància del Premi INNOVACC per a la dinamització i innovació del sector i per fomentar el relleu generacional". D'altra banda, segons Sergi Altarriba, tutor del treball premiat: "És un autèntic reconeixement a l'esforç d'en Xavier, així com a la labor educativa del centre. Des de la nostra escola seguirem formant als professionals del sector agroalimentari del futur".

El guardó està dotat amb 5.000 euros, repartits a parts iguals entre Xavier Puigdevall i l'Escola Agrària de l'Empordà. També s'ofereix a l'estudiant guanyador la possibilitat de formalitzar un contracte laboral en pràctiques en una empresa del sector carni porcí català. El jurat del premi ha estat format per grans professionals del sector: Jacint Arnau (IRTA, secretari d'INNOVACC), Esteve Espuña (Esteban Espuña SA, president d'INNOVACC), Narcís Cañigueral (Embutidos Monter SAU, tresorer d'INNOVACC), Ignasi Pons (FECIC), Llorenç Freixanet (Metalquimia, vocal d'INNOVACC), Jaume Sió (Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya), Joan Martí (ACCIÓ), Ricard Parés (PORCAT) i Narcís Grèbol (ex-secretari d'INNOVACC).

L'acte d'entrega del premi ha tingut lloc al restaurant la Deu d'Olot aquest dimecres. Els cinc finalistes han assistit al lliurement del guardó acompanyats pels seus respectius tutors, socis d'INNOVACC i altres persones vinculades al sector carni porcí català.



Sobre l'Escola Agrària de l'Empordà

L'Escola Agrària de l'Empordà és un centre formatiu de la xarxa d'escoles del Servei de Formació Agrària del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya. Va iniciar la seva activitat el 1971 i actualment, està especialitzat en la formació dirigida a la indústria agroalimentària. L'escola ofereix formació reglada a través del Cicle Formatiu de Grau Superior de Processos i Qualitat en Indústries Alimentàries en modalitat dual. També, compta amb una amplia oferta de formació contínua amb cursos de durada variable i jornades tècniques dirigits als professionals del sector agroalimentari i agrari, als petits productors i transformadors agroalimentaris i als productors agraris que es volen iniciar en la transformació del producte.

Aquest 2019, l'escola ha realitzat un total de 41 cursos i 41 jornades tècniques, contribuint a l'actualització i l'ensenyament permanent dels professionals de la industria agroalimentària i fomentant el relleu generacional del sector.