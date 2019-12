Mor el comissari en cap de la Policia Nacional a Girona Luis César Suanzes

El comissari en cap de la Policia Nacional a Girona, Luis César Suanzes, ha mort aquest dijous a Badalona, on estava ingressat arran d'una malaltia. Nascut a Saragossa el 1956, Suanzes va entrar al cos el 1980. La seva trajectòria professional ha transcorregut a cavall de Catalunya i l'Aragó. Entre d'altres, formant part del grup d'atracaments del cos o, en aquesta segona comunitat, essent cap de la Unitat d'Intervenció Policial. Al 2015 va ascendir a comissari i, després d'ocupar el càrrec de Coordinador de Fronteres Terrestres de Girona, a l'agost d'aquest any va ser nomenat cap de la Policia Nacional a la demarcació. Entre les condecoracions que ha rebut hi ha la Creu al Mèrit Policial amb distintiu blanc, la Creu Oficial d'Isabel la Catòlica o la Medalla de la Seguretat Interior Francesa amb distintiu de bronze. La Subdelegació de l'Estat a Girona ha lamentat el decés de Suanzes i n'ha subratllat la seva trajectòria "exemplar" de servei públic i compromís professional.

Luis César Suanzes Burguete (Saragossa, 1956-Badalona, 2019) va entrar a la Policia Nacional el 1980. Dos anys més tard, va ser destinat a la Prefectura Superior de Policia de Catalunya. Posteriorment es va incorporar al Grup d'Atracaments i, a partir de 1997, a la Unitat d'Intervenció Policial de Barcelona (on va assumir funcions de seguretat ciutadana i d'ordre públic en esdeveniments de masses).

L'any 2008 va ser traslladat a la Unitat d'Intervenció Policial de la Prefectura Superior de Policia d'Aragó. Allà, va assumir el lideratge de la unitat, època durant la qual va assessorar policialment en grans esdeveniments de masses a Mèxic i el Brasil. Al 205 va ascendir a la categoria de comissari, moment a partir del qual va ocupar el càrrec de Coordinador de Fronteres Terrestres de Girona. Des d'aquest passat agost, era cap provincial del cos a Girona.

Entre els mèrits del comissari, que també va ser instructor policial de la legió en missions de pau a Bòsnia-Herzegovina, hi ha haver rebut les condecoracions de la Creu al Mèrit Policial amb distintiu blanc, la Medalla de la Seguretat Interior Francesa amb distintiu de bronze; la Comissió del Mèrit Civil, la Creu Oficial d'Isabel la Catòlica, la Comissió del Cavaller de Santiago, la Medalla de Plata al Mèrit Policial de l'Excel·lentíssim Ajuntament de Saragossa i la Medalla de Civisme i Dedicació de l'ANTTRN francesa.



"Trajectòria i compromís exemplars"



La Subdelegació de l'Estat a Girona, i en nom seu el subdelegat Albert Bramon, han emès un comunicat lamentant el decés de Luis César Suanzes. "El comissari deixa una trajectòria de servei públic, de compromís professional i de conducta personal exemplars, de la qual en destacaren, entre d'altres mèrits, la coordinació en el control i la vigilància de la frontera pirinenca franco-espanyola en la lluita contra el terrorisme, el crim organitzat i la immigració il·legal", destaquen.

La cerimònia d'enterrament del comissari es farà demà a un quart de tres de la tarda al tanatori de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona.