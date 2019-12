Un agricultor empordanès porta la permacultura a la Comissió Europea

L'assessor i agricultor empordanès, Francesc Font, es va desplaçar a Brussel·les a la conferència anual del comissionat europeu d'agricultura The 2019 EU Agricultural Outlook conference. Aquesta jornada, on es troben ministres d'agricultura, comissaris i autoritats destacades, plantegen el futur immediat de l'agricultura.«Fins ara es parlava de l'agricultura convencional, però aquest any buscaven un exemple europeu lligat a la permacultura i l'agricultura orgànica. Van trobar un vídeo del que faig a casa, i em van convidar» explica Francesc Font, que reconeix que al principi va quedar corprès, però va confirmar la seva intervenció.

A la conferència, Font va explicar el seu cas, on utilitzen tècniques ancestrals, amb l'avantatge que són la novena generació d'agricultors de la nissaga familiar i, per tant, tenen bagatge justificat. «Ho combinem amb tècniques d'agricultura moderna i tecnologia, la qual també havíem modernitzat els últims 10 anys, i també amb agricultura regenerativa, tot fomentant la recuperació de la vida amb la biodiversitat dels sòls que han estat castigats». Els seus mètodes consten, entre moltes altres accions, de deixar una coberta vegetal sobre el sòl per a protegir-lo de les altes temperatures.

Font destaca que «s'han creat espais estèrils per afavorir els cultius, i nosaltres li donem la volta, creant biodiversitat per tornar la vida, de manera que la pròpia natura ens ajudi a produir i protegir els cultius».

L'agricultor empordanès confessa que, un cop acabada la conferència, «ens van felicitar perquè vam plantejar temes que no s'havien parlat abans a la comissió, i va sacsejar una mica». Font afirma que va veure cares de sorpresa durant la seva exposició, i que va rebre aplaudiments, fet que ho atribueix al fet que «pot ser poques vegades hi havia anat un agricultor a donar dades tan precises i a parlar tant clar de l'agricultura orgànica i la permacultura».

Parlant de la Política Agrària

Durant el dia, van tenir l'oportunitat de parlar sobre les ajudes quinquennals de la PAC, que finalitzen l'any vinent. «Ja hi ha hagut canvis, i es preveu que el que surti vagi encarat a potenciar pràctiques agrícoles que anul·lin l'ús de productes químics i redueixin de les emissions de carboni» apunta Font, que defensa la no-dependència directa de les subvencions per a sobreviure de l'agricultura.