Vilajuïga aposta per decorar el poble amb ceps de vinyes velles

Vilajuïga és terra de vinyes. Tenint ben present aquest concepte, un grup de persones voluntàries del poble ha aixecat una proposta de dinamització nadalenca diferent i especial: ceps de vinya decorats. Des de principis del mes de desembre, els ceps adornen diferents comerços locals, entitats i carrers del municipi.

Des de l'Ajuntament de Vilajuïga s'ha donat tot el suport possible a aquesta iniciativa, repartint porta a porta els ceps trets d'unes vinyes velles, amb l'objectiu que tothom els utilitzi per fer decoriacions al seu gust. «Celebrem la bona acollida de la iniciativa, i la col·laboració dels comerciants», afirmen des del consistori. De fet, la implicació local va arribar fins a tal punt que fins i tot persones particulars n'han demanat per decorar les seves pròpies llars, sumant-se a aquesta iniciativa, i apostant per una decoració alternativa a la tradicional.

La idea d'aquesta decoració tan particular va sorgir en el marc d'un grup de treball format per l'Ajuntament i en el qual s'han unit diverses persones i comerços per organitzar diversos temes relacionats amb el Nadal al municipi. En aquest grup, l'Associació local El Garrollar també hi ha tingut molt de pes.

En total, a la iniciativa hi han participat una vintena de comerços i restaurants locals; cinc entitats del poble i també l'Escola Santiago Ratés, la Llar d'Infants Els Nins i l'Espai Jove.