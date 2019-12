Vilafant i Figueres accentuen la relació de veïnatge per a impulsar projectes comuns

L'Ajuntament de Vilafant, el de Figueres i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya tenen una cita concertada aquesta setmana per tractar tots els temes que estan damunt de la taula i que afecten els dos municipis.

Una reunió que tant l'alcaldessa de Vilafant, Consol Cantenys, com la de Figueres, Agnès Lladó, qualifiquen de «molt important» només pel fet que es produeixi, ja que és la primera vegada. «És un punt interessant de partida perquè amb Figueres tenim molts punts en comú i hem de treballar per la millora de la qualitat de la ciutadania de tota l'àrea urbana, no tindria molt sentit no fer-ho», valora l'alcaldessa de Vilafant.

Cantenys explica com des del Territori «amb molt bon criteri, insistien que havíem de treballar conjuntament amb Figueres» per poder desenvolupar la zona del voltant de l'estació de l'AVE i «la inactivitat de Figueres ens va afectar l'avenç del nostre POUM, ens va suposar un perjudici perquè tot l'entorn de l'estació és un àmbit molt interessant a desenvolupar pel nostre municipi i això era un endarreriment». La bona entesa entre els dos ajuntaments capgira aquesta situació. L'alcaldessa de Figueres indica com el Departament de Territori els ha fet arribar també l'agraïment del canvi de paradigma i la voluntat de parlar amb Vilafant.



Entorn de l'AVE

El desenvolupament de l'entorn de l'estació del tren d'alta velocitat passa, per tant, per la necessitat que els dos municipis es posin d'acord. Vilafant, per la seva banda, té una proposta pensada «però no se'ns escapa que hem de cosir la trama urbana per la part de Figueres perquè és una estació compartida», indica Cantenys.

Lladó, per la seva banda, afegeix que des de Figueres són conscients de l'endarreriment del seu POUM i com afecta l'ordenació de la zona nord-oest, «és necessària la pota urbanística, que implica desenvolupar aquest polígon i ho hem de fer amb Vilafant». Per avançar el treball en aquest sentit, el regidor d'Urbanisme, Xavier Amiel, s'ha reunit en diverses ocasions amb el govern vilafantenc.

Directament relacionat amb l'entorn de l'estació de l'AVE, les dues alcaldesses asseguren estar-hi treballant i consensuant la mobilitat intermunicipis. «Tenint la potencialitat de l'estació i amb la desaparició dels peatges el 2021, els dos governs tenim interès que puguem tenir una nova sortida de l'AP7», afegeix Lladó.

Un altre punt que comparteixen i «que és imprescindible que així sigui per tirar-ho endavant», recorda Cantenys, és la ronda que permetrà la connexió de la C-31 amb l'estació.

Compartir recursos

Vilafant i Figueres manifesten també la seva voluntat de potenciar el transport públic tot aprofitant la mancomunitat que els ofereix l'empresa plurimunicipal Fisersa. L'alcaldessa de Vilafant és contundent amb aquest tema, del qual assegura que hi ha molta feina feta, «s'ha de desencallar l'any que ve o ens haurem de buscar la vida, perquè és imprescindible per a nosaltres».

Fa sis anys va haver-hi un preacord amb la Generalitat, però la manca de voluntat política no els va permetre avançar, «ara hi és», assegura l'alcaldessa de Figueres, que explica que estan treballant en la nova distribució de línies d'autobusos, segons l'ús que en fan els usuaris, i que l'objectiu és que el transport pugui arribar «molt més enllà d'on arriba».

Per una altra part, Vilafant té un ampli desplegament de carrils bici pel seu terme municipal que es trenca quan arriba a Figueres, «tenim unes distàncies raonables per facilitar la mobilitat sense vehicles», opina Cantenys.

Els dos municipis esperen una biblioteca i un institut fa molt de temps i sense uns pressupostos de la Generalitat, les dues alcaldesses tenen clar apostar per compartir recursos. «S'ha de pujar el zoom i no centrar la mirada en l'àmbit municipal, compartir recursos i ser més eficients per oferir els millors serveis als nostres ciutadans», senyala l'alcaldessa de Vilafant.



Què n'espera del municipi amb el qual limita?

- Consol Cantenys: «Que sigui proactiu i que el lideratge comarcal realment se'l creguin, que entenc que sí, i es posin en la situació dels altres municipis. Que no sigui, com a vegades ha passat, que Figueres per aconseguir el que vol centrifuga el que no l'interessa als municipis de l'entorn, perquè no estem disposats que continuï passant. Entenem que hem de compartir els esforços, però també ens hem de distribuir els serveis. Si s'ha de fer un nou equipament potent, no té per què ser a Figueres, repartim-ho tot, i no vol dir renunciar a res, sinó liderar de veritat».

- Agnès Lladó: «Que continuï aquesta facilitat per posar-nos d'acord i la voluntat de compartir projectes. El compromís de Figueres passa per ser generosa i és que la ciutat es veu molt beneficiada quan treballa de manera conjunta amb el territori perquè vol dir que aquest s'equilibra, si no es potencien les desigualtats que tenim a la comarca. Si som capaços de treballar de manera conjunta aspectes tan importants com la mobilitat o la sostenibilitat, hi guanyem tots molt, i Figueres també, com a capital de comarca i com a ciutat que vol ser referent de la zona nord».