La UBET reparteix premis als guanyadors del concurs de la castanyada i el Black Friday

La UBET, l'Associació de Comerciants de l'Escala, va repartir felicitat en forma de premis, la setmana passada. Després d'uns mesos de concursos i promocions especials, l'entitat va entregar els premis als guanyadors del concurs de la castanyada i del Black Friday.

Per una banda, en el concurs que es va fer l'1 de novembre per la castanyada, el guanyador va ser Marc Triadó, amb una butlleta que li va entregar l'establiment Scale Bikes a canvi de la compra de dues bicicletes. Triadó ha rebut 2.019 euros de premi, que es repartiran en deu mensualitats de 200 euros per gastar en diferents tipologies de comerços locals.

Per altra banda, en el sorteig del Black Friday es van repartir 555 euros en tiquets de compra per a deu establiments guanyats. El valor del premi era la mateixa quantitat que el comprador es va gastar en participar al concurs. Els comerços afortunats són: Oxford, Blau Artesania, Aprile, Calçats Ballesta, Casual Shop, Urban Showroom, Joieria Molinas, Calçats Susi, Nou Empordà Bikes i la Lluna.