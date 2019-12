El sindicat CCOO estrena a Figueres un nou local «més accessible i visible»

El sindicat Comissions Obreres (CCOO) ha estrenat un nou espai dins de l'històric Edifici Sindical, situat al carrer Poeta Marquina. Tot i que es mantenen en el mateix edifici, ara l'entrada està situada a la part de darrere, al costat de la carretera N-260, fent-lo molt més visible i amb accés directe des del carrer.

Segons explica el secretari d'Organització i Recursos de la unió intercomarcal de les comarques gironines, Antonio Ferro, el canvi es fa per «intentar vertebrar el territori i fer-ho més accessible als treballadors», ja que l'anterior espai, situat a la segona planta, impedia l'accés a persones amb mobilitat reduïda. A més, el nou espai s'ha condicionat per fer-ho més modern i amb equipaments més actuals.

Així doncs, a partir d'ara, l'assessorament jurídic i presencial, «que és el que més necessita la gent treballadora», es durà a terme al nou local. L'espai de dalt continua en funcionament i es mantindrà per fer sessions de formació i les assemblees. «Volem que amb aquest canvi se'ns visualitzi molt més i la idea també és col·laborar amb la ciutadania i les diferents entitats, a les quals els podem facilitar l'espai de dalt si el necessitessin», explica Ferro.

Juntament amb el trasllat, CCOO Figueres també vol fer canvis «importants» en l'organització. La proposta que fan és que el local estigui obert cada dia «gràcies a la col·laboració dels treballadors i els delegats sindicals». Des d'aquesta setmana, l'horari d'atenció al públic serà de dilluns a dijous, de nou a una i de quatre a set, i els divendres, als matins, aquest dia encara està pendent de confirmar.



L'activitat continua

A la comarca, gairebé la meitat de l'activitat que registra el sindicat és del sector comercial i turístic. «Tant de bo estiguéssim més parats perquè significaria que tot va millor, però és tot el contrari», Ferro assegura que l'activitat que fan d'assessorament no cessa, tot i que «aquest estiu el turisme no ha sortit tan malament». Respecte a aquesta temporada turística, agraeix la col·laboració que van fer amb l'Ajuntament de Figueres en el tema d'horaris comercials.

CCOO vol implicar-se més amb la ciutat i per això es marquen com a objectiu obrir noves vies de negociació i establir futures reunions amb l'Ajuntament, per tal de «tenir coneixement de l'entorn social de la ciutat i poder ser partícips dels problemes que hi hagi, per col·laborar i ajudar amb el que puguem».

CCOO a la comarca compta actualment amb 1.418 afiliats i 307 delegats sindicals. Les darreres dades que tenen registrades (les visites concertades) són que l'any 2018 van atendre 715 visites, de les quals 187 van ser del sector del comerç i 137 del sector de l'hostaleria.