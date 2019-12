Ordis adequarà la tercera via d'entrada al municipi

Ordis millorarà l'accés al poble per la C-26, des del pont que travessa la carretera fins a l'entrada al municipi pel carrer de la Tria. Aquesta tercera entrada al municipi s'usa diàriament per molts veïns, ja que és la via més directa per arribar des de la variant de Figueres fins al centre del poble, i també al veïnat de Pols.

En concret, les obres s'iniciaran el pròxim mes de gener, tan bon punt s'adjudiquin, i tindran una durada aproximada d'una setmana. Consistiran en la neteja dels vorals, tornant a marcar la carretera, tapar els forats i sots existents i, després, es reasfaltarà la carretera. A banda d'això, també es preveu il·luminar la zona de contenidors que es troba en un lateral del vial.

Per acabar la totalitat de l'adequació de la via, quedaran pendents els accessos a la C-26, tant de pujada com de baixada. «Aquest tram és competència de la Generalitat, i vam aprofitar la visita de la setmana passada del delegat del Govern, Pere Vila, per comentar-li-ho», explica l'alcaldessa, Anna Maria Torrentà.

Subvenció de la Generalitat



L'obra ha obtingut una subvenció de dinamització territorial de la Generalitat de Catalunya, de 29.287,77 ?. L'objectiu d'aquestes subvencions, destinades a poblacions de menys de 2.000 habitants, respon a definir accions que comportin un valor afegit important al municipi per tal d'afavorir la dinamització territorial i la igualtat d'oportunitats de les persones que viuen en aquest entorn. «Si es tenen millors entrades i sortides pot ser que ens convertim en un pol d'atracció perquè vingui més gent a viure a Ordis», diu l'alcaldessa.