Vilafant tindrà un nou aparcament de 35 places

L'espai darrere de l'edifici de l'Ajuntament de Vilafant cada vegada té més requeriment d'aparcament per l'ampliació de serveis que es fan a l'edifici consistorial i la quantitat de gent que arriba d'altres punts. Amb això, el govern està treballant en l'adjudicació d'un nou aparcament gratuït de 35 places que reordeni la zona i combati «l'important dèficit d'aparcament», diu l'alcaldessa Consol Cantenys.

Les obres començaran després de Nadal «perquè no hem sigut capaços de tenir-ho fet abans», lamenta l'alcaldessa. Un altre dels projectes que s'engegaran passat festes és la millora del carrer Orient, una via molt envellida i amb el ferm molt deteriorat, que també estava pressupostat per aquest 2019. Els treballs consistiran a fer una plataforma única «perquè és un carrer molt estret i així mantenim l'estil del nucli antic», explica Cantenys.

Juntament amb aquests dos projectes, hi hauria un tercer pressupostat enguany que s'haurà d'ajornar. Es tracta dels accessos amb carril bici al que ha de ser el nou institut del municipi, «però estem pendents que el Departament d'Educació ajusti exactament la ubicació». Un problema que arrosseguen des de fa onze anys i que tot i tenir tot el projecte treballat, s'ha d'esperar a l'aprovació d'uns pressupostos de la Generalitat.

L'alcaldessa assegura que abans de finalitzar l'any sí que es donarà per acabat el projecte de l'Àgora, «que ens fa molta falta». I, per una altra banda, «finalitzarem l'entorn de darrere l'Església i hi posarem alguna planta».