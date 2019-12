Castelló vol cobrir la plaça de les Palmeres d'Empuriabrava i adequar el sector Biblos

Durant aquest final d'any, l'Ajuntament de Castelló ja ha formulat els seus desitjos per al 2020: una coberta per a la plaça de les Palmeres i l'adequació de les voreres i els pluvials del sector Biblos.

La plaça de les Palmeres d'Empuriabrava es va cedir fa uns anys a l'Ajuntament de Castelló, i s'hi va fer un aparcament. Arran del cicle «Empuriabrava 50», s'hi va muntar una carpa que va funcionar molt bé, en contra del que creia el govern. Conscients de l'èxit de la instal·lació, l'Ajuntament té ara la intenció de crear-hi una estructura que tingui continuïtat, i que embelleixi la plaça. Després de diverses modificacions, es va fixar que seria una plaça coberta que es pogués tancar a l'hivern, amb uns vàters, uns camerinos i un petit escenari, per celebrar-hi festivitats com reis, actes gastronòmics o festes. Per avançar el projecte, es va haver de fer una modificació del POUM per canviar l'ús de la plaça. A banda del canvi d'ús, també es va haver d'elaborar un estudi de paisatge, requerit per la Generalitat. Aquest estudi va servir per limitar la superfície edificada, la separació entre vials, l'alçada màxima i l'estil arquitectònic.

Problemes d'aigua, a Biblos

Al sector Biblos, al carrer de la Rubina, fa temps que s'hi detecta una problemàtica relacionada amb l'acumulació d'aigua, i és que quan plou s'inunda. Després d'unes visites de representants institucionals a la zona, s'hi van fer algunes obres puntuals per resoldre emergències concretes. Malgrat això, però, encara cal una actuació molt més contundent. D'acord amb els veïns, que aportaran unes contribucions especials del 50%, s'ha concretat una reforma més integral, fent èmfasi en les voreres i les xarxes pluvials.

Totes dues obres són projectes a llarg termini que cal aprovar i que estaran inclosos en els pressupostos del 2020 o 2021.