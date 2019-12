El govern de Vilafant té «molt avançat» el pressupost consensuat per al 2020

L'Ajuntament de Vilafant ja té «molt avançat» els pressupostos per a l'any vinent, segons informa l'alcaldessa, Consol Cantenys. Aquesta setmana està prevista la tercera reunió amb tots els grups municipals per acabar de fer les propostes i avaluar com encabir-les. L'alcaldessa explica que «tenim la sort que coincidim força amb la resta de grups i només s'ha de veure com encaixem tot el que volem fer».

Cantenys considera que aquesta manera de treballar prèviament a l'aprovació els funciona molt bé. Un punt important que senyala l'alcaldessa és saber gestionar la capacitat de projectar obres i executar-les «perquè tenim un pressupost petit i no volem endeutar-nos». Respecte a això, explica que la seva gestió implica amortitzar capital abans d'endeutar-se, «ara estem al 40% i, per tant, anem molt bé».

Per a l'any vinent, l'alcaldessa es posa d'objectiu aconseguir l'aprovació definitiva del Pla General i solucionar el tema del transport públic perquè «necessitem solucionar-ho i no podem esperar més».



Palol Sabaldòria

Els comptes de 2020 comptaran amb una quantitat de recursos «molt important» per la restauració del conjunt històric de Palol Sabadòria. Tal com ha avançat l'alcaldessa Consol Cantenys, la preparació dels pressupostos pel 2020 ja preveu que la major inversió serà la destinada a aquest ambiciós projecte, gràcies a les subvencions rebudes per les diferents administracions.

Els més de 600.000 euros obtinguts dels fons FEDER, de l'l'1'5% dels Ministeris de Foment i Cultura, i de Patrimoni de la Generalitat, permetran el desenvolupament de l'última fase. Cantenys especifica que «no ho executarem tot en un any» però sí que serà per donar-li «una forta empenta».

Segons el govern, l'objectiu és finalitzar el projecte el 2021, quan també es farà el procés participatiu per definir-ne els usos. L'alcaldessa informa que «anirà de forma paral·lela amb l'execució perquè quan estigui acabat puguem obrir-ho i donar-li una utilitat».



Vot Ciutadans

En el darrer ple es va aprovar una moció presentada per Ciutadans de millores al carrer Santa Llogaia. La seva portaveu, Rebeca López, va celebrar-ho, però «no ens fiarem de la paraula de l'alcaldessa fins que hi hagi una partida específica en el pressupost», va dir.

«És molt fàcil venir al ple, dir que sí a tot i després no fer res», ha remarcat López, qui considera que cal abordar la situació d'aquest carrer «amb urgència» només començar el 2020. A més, recorda que el 2015 l'Associació de les Forques va senyalar 73 punts on s'haurien d'eliminar barreres arquitectòniques i denuncien que «encara està tot igual».