Escepticisme entre els empordanesos assistents al COP25

Dos empordanesos van assistir la setmana passada a la COP 25 Madrid, la cimera mundial sobre el clima, on van desenvolupar conferències a la zona verda, un espai dedicat a la participació social, on acullen estands d'entitats i diverses activitats, entre elles, ponències o tallers. També inclou uns espais específicament per a joventut i per a pobles indígenes. L'altra zona, la blava, és l'espai on es desenvolupen les reunions oficials i els estands dels països participants.

La castellonina Montse Escutia, de l'Associació Vida Sana, va participar en dos actes. D'una banda, les jornades sobre el model agroalimentari de futur per lluitar contra el canvi climàtic, organitzades per la revista Ethic i el ministeri per a la transició ecològica. D'altra banda, va participar en una xerrada organitzada Por otra PAC, una plataforma en la qual la seva entitat forma part, i que té com a objectiu proposar el nou model de la política agrària comunitària, reclamant que els ajuts s'atorguin a models respectuosos amb el medi ambient, que potenciï la vida rural i familiar, i que no acabin a grans indústries. «És una mica xocant perquè hi ha tots els patrocinadors de la COP25, amb les grans empreses energètiques, quan són les que estan directament vinculades a models contaminants i que fins ara no han desenvolupat accions en l'àmbit del canvi climàtic, busquen un rentat d'imatge».

El director de Polítiques de Desenvolupament Internacional i Programes Públics d'Eurecat, veí de Vilanant i exregidor de l'Ajuntament de Figueres, Richard Elelman, va participar en la sessió titulada El testimoni de les Regions. Elelman es mostra molt crític amb el posicionament polític i de grans corporacions «com pots tenir el COP25 esponsoritzat per empreses responsables de bloquejar moltes de les mesures contra el canvi climàtic?». Per la seva part, Escutia tendeix a estar més esperançada «hem fet 25 cimeres, es va avançant, com amb el Protocol de Kyoto».

Els dos empordanesos van coincidir que ha esdevingut una emergència real davant la qual cal actuar urgentment, sobretot per a les poblacions més necessitades. «Els benestants viuen dins la seva bombolla, sense patir-ne les conseqüències directes, per això no es plantegen canvis reals i només fan rentats d'imatge» explica Escutia. Elelman afegeix que «les dones són les que pateixen més el canvi climàtic. Els homes són més mòbils».

Escutia també va assistir a la roda de premsa Friday for futur, on es va generar una gran expectació per la presència de Greta Thunberg.«Estem molt acostumats que els polítics es reuneixin i no se n'obtingui cap resultat rellevant i, de sobte, apareix un moviment de gent jove reclamant un futur». Tot i això, per a Elelman, aquesta jove de 16 anys s'està convertint en «l'os de la WWF del canvi climàtic» amb la diferència, apunta, que «una persona de 16 anys té el dret a cometre errors propis de la seva edat i, el pitjor, és que serà sempre l'objectiu dels negacionistes del canvi climàtic». Durant la manifestació, que la castellonina ha qualificat de «molt emotiva», hi havia famílies, joves i entitats, «amb un ambient festiu però reivindicatiu», malgrat que reconeix que «es respira escepticisme. La sensació és que estan enrocats amb els seus interessos». Potser, explica Escutia, «haurà d'arribar un moment en què s'hagin de paralitzar els països, les grans infraestructures de comerç». Per als dos empordanesos, les esperances estan posades en els joves.

«Arribarà un moment en què els joves diran: o pareu vosaltres o us parem nosaltres» planteja la castellonina. Segons Elelman, «la generació de la Greta, d'aquí dos o tres anys seran votants, i hi haurà, necessàriament, un canvi de mentalitat».