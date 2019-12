Dotze castellonins dependents reben cada dia el dinar a casa

Cada dia, tres usuaris de l'Associació El Tamariu toquen la porta de dotze persones del municipi de Castelló d'Empúries amb algun tipus de dependència per oferir-los l'àpat més fort del dia: un menú complet per dinar. El servei Ve de Gust és un projecte fet a tres bandes entre la Residència Toribi Duran, que elabora els plats; l'Associació El Tamariu, que s'ocupa del repartiment del menjar; i l'Àrea de Benestar Social de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries, que cada any hi destina 12.000 euros per costejar les despeses derivades del transport.

Aquest servei, que es va iniciar l'octubre del 2017 com una prova pilot, ofereix els dinars de dilluns a divendres a persones amb dificultats d'autonomia i mobilitat. «El més interessant és que els usuaris no s'han de moure de casa seva, i poden seguir fent vida normal. És una ajuda en el seu dia a dia», explica la regidora de Benestar Social, Anna Massot.

Dieta sana i equilibrada

Les cuineres de la residència Toribi Duran s'ocupen d'elaborar els menús, que han estat prèviament dissenyats per una infermera especialitzada. «D'aquesta manera, ens assegurem que els usuaris reben una dieta sana i equilibrada», comenta la regidora. Després de l'elaboració dels plats, el relleu l'agafen els tres usuaris de l'Associació El Tamariu, un centre de dia de teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat intel·lectual. «Ho fem per contribuir a donar ocupació a aquest sector, que és sensible», argumenta Massot.

Tothom pot accedir a aquest servei, independentment de la seva situació econòmica. El que sí que s'ha de tenir molt present és que va adreçat a persones amb alguna mena de dependència, física o psíquica.

Tres categories



Tothom que estigui interessat a accedir a aquest servei, cal que es posi en contacte amb els Serveis Socials, que avaluaran el cas i examinaran en quina de les tres categories hauria d'estar aquella persona. Les modalitats en les quals es reparteixen els usuaris són: menú sencer, en què paguen el servei complet; la modalitat de copagament; o bé assoleixen la gratuïtat del servei.

Vist l'èxit que ha tingut el projecte durant aquests dos anys de trajectòria, ara el consistori vol promocionar-lo i ampliar-lo.