La Diputació de Girona oferirà més ajuts als ajuntaments per a la mobilitat elèctrica

La Diputació de Girona ha aprovat per unanimitat impulsar una estratègia de mobilitat elèctrica per al territori. El text de la moció, presentada pel PSC i subscrita per totes les forces representades, inclou el compromís d'ajudar als municipis i consells comarcals en la renovació de la flota ja sigui per l'adquisició o lloguer de vehicles elèctrics o híbrids així com seguir avançant en la instal·lació de nous punts de càrrega públics i estudiar les fórmules de mobilitat elèctrica compartida. Un estudi de la corporació xifra en 96 els punts de càrrega de vehicles elèctrics que hi ha repartits a la demarcació i que són oberts a la ciutadania. L'equip de govern (JxCat i ERC) han subratllat que cal seguir avançant en un pla global de transició energètica amb tots els agents del territori.

La Diputació de Girona s'ha compromès a seguir avançant en la mobilitat elèctrica al territori. Durant el ple d'aquest dimarts, s'ha aprovat per unanimitat impulsar una estratègia consensuada amb totes les forces que estan representades a la corporació en el termini d'un any. El text també inclou algunes accions concretes, com ara seguir treballant en la renovació de les flotes de vehicles de la Diputació i dels ajuntaments i consells comarcals tot promovent l'adquisició o el lloguer així com incrementar la dotació econòmica del programa 'Del Pla a l'Acció' que permet l'adquisició i instal·lació de punts de càrrega públics per a vehicles elèctrics i incloure-ho al pressupost del 2021.

D'altra banda, també s'especifica que en el pla de serveis de l'àrea de medi ambient s'inclogui l'impuls de la mobilitat elèctrica compartida per ampliar les opcions de desplaçaments dels ciutadans. I que es treballi en xarxa amb ajuntaments, entitats i organitzacions per aconseguir "desplaçaments més sostenibles" i "reduir el nombre de vehicles a ciutats i carreteres" per lluitar contra la contaminació.

El PSC ha presentat la moció i ha aconseguit el suport de la resta de forces. Els socialistes han posat en valor les accions que s'han dut a terme fins ara des de la Diputació però han assenyalat que cal una "guia executiva" per als organismes locals sobre aquesta matèria. "No podem reduir-ho tot a una subvenció i deixar-ho a mans de l'oportunitat política dels ajuntaments de torn", ha afirmat el seu portaveu, Pere Casellas. Entre els temes que creuen que caldrà aprofundir hi ha els tipus de vehicle elèctric, les infraestructures de recàrrega, el transport públic o la promoció econòmica, entre d'altres.

Per la seva banda, l'equip de govern (JxCat i ERC) ha recordat que el tema de la mobilitat elèctrica s'està abordant des de fa quinze anys, amb la compra dels primers vehicles. El 2017 es va crear una línia d'ajuts per a l'adquisició i instal·lació de punts de recàrrega públics que ha tingut continuació en els següents anys. A més a més, s'ha fet un anàlisi sobre la situació actual a comarques gironines i s'ha xifrat en 96 els punts de càrrega de vehicle elèctric que hi ha disponibles per a la ciutadania. Segons ha detallat el seu portaveu, Albert Piñeira, també s'han elaborat dos mapes amb la localització dels diferents punts de càrrega per constatar el nivell de cobertura de cada zona. "Ara ja sabem on estem i quines zones caldrà cobrir millor", ha afirmat.

De cara al futur, Piñeira ha afirmat que cal seguir avançant amb aquest repte des d'una visió "global i integral" en la transició energètica i on, la mobilitat elèctrica, n'és una peça "cabdal". També ha celebrat la unanimitat que ha aconseguit la moció tot dient que aquest és un tema "estratègic" i de llarg recorregut.

Des de la CUP, la seva portaveu Laia Pèlach ha aplaudit també la unanimitat de la moció i ha reconegut la bona entesa que hi ha hagut per poder fer-hi aportacions i "millorar-ne" el contingut.



S'aprova el pla estratègic de subvencions

Durant el plenari d'aquest dimarts, també s'ha aprovat el Pla Estratègic de Subvencions per al període 2020-2023. L'equip de govern l'ha definit com un "document viu" on es recullen les línies de subvenció i ajudes que atorgarà aquest ens en els pròxims anys i no s'ha entrat en més detall. La CUP ha estat l'única força que hi ha votat en contra perquè hi troben a faltar línies d'acció com ara més ajuts en àmbits com la participació i transparència als municipis o més accions per promoure el feminisme o donar suport al col·lectiu LGTBI. També han expressat de nou el seu desacord per algunes subvencions que es continuen donant de forma nominativa a partir d'una concessió directa que, des del seu punt de vista, promouen el "clientelisme" i en la majoria dels casos, diuen, no es corresponen a cap necessitat "extraordinària" ni són de prou "interès públic".

El PSC s'ha abstingut en aquest punt després de demanar que el document incorporés la condició de fomentar la igualtat d'oportunitats entre homes i dones i la visió de gènere a les entitats i administracions que es beneficiaran de subvencions. D'aquesta manera, es vol garantir que les activitats organitzades amb diner públic segueixin aquests principis. També han demanat que aspectes com l'ús de llenguatge no sexista puntuïn més en el moment de decidir a qui s'atorguen els ajuts.

Des de l'equip de govern han compartit aquesta visió però han declinat incorporar-ho al document d'inversions previstes al considerar que no era el lloc més idoni. La resta de forces, el Grup Independents de la Selva i el Grup Tots per l'Empordà, hi han donat suport.