L'ONCE de Figueres, Girona i Blanes celebra Santa Llúcia amb una trobada a Peralada

L'ONCE celebra Santa Llúcia, la patrona de les persones cegues, aquest dissabte, i el 81è aniversari de la institució a Peralada. La trobada agrupa les agències de l'ONCE a Girona, Blanes i Figueres. Hi participen un total de 358 persones: venedors, afiliats, treballadors del Grup Social ONCE, pensionistes, amics i persones vinculades a l'Organització.

El dinar, al Restaurant Pavelló del Castell de Peralada, ha comptat amb la presència de Pere Torrent, alcalde de Peralada; Miquel Brugat, segon tinent de l'Ajuntament de Peralada; Adrià Vila, conseller territorial d'ONCE Catalunya; Pierre Torres, president de l'Associació Cecs de Perpinyà i, per part de l'ONCE, Francisco Rodríguez, Antonio González i Manel Caballero, directors de les agències a Girona, Blanes i Figueres, respectivament. Prèviament al dinar els assistents han participat en una guiada al Museu Castell de Peralada.

L'acte s'aprofita per retre un homenatge als millors venedors i/o venedores de 2019 de les agències de l'ONCE a Girona, Blanes i Figueres i que són: Jacinto Cayuela Murcia, Francisco Gallardo Gallardo i Margarita Puig Balló, respectivament. Els seus són també el reconeixement a l'esforç i la dedicació de tots els agents venedors de l'ONCE Catalunya, que actualment compta amb una xarxa de 2.700 venedors i venedores, que són el pilar fonamental de la institució.

L'ONCE, amb els seus 81 anys d'història, s'ha convertit en una de les senyes d'identitat solidària. Una iniciativa de les persones cegues i amb altres discapacitats que, sentint-se diferents, volen ser tractades com a iguals.

"Iguals per a avui" canten els venedors i venedores a carrers, cantonades i places. "Iguals és un concepte que ens ha mogut sempre i que des d'ONCE Catalunya volem seguir cridant amb força", assegura Enric Botí, delegat territorial d'ONCE Catalunya, i hi afegeix: "Necessitem treballar com a iguals; estudiar com a iguals; conversar com a iguals; viure com a iguals i, des d'aquesta perspectiva, dibuixar societats millors per a avui, per a demà, per sempre".

Més de 3.500 persones a tota Catalunya

Més de 3.500 persones cegues celebren Santa Llúcia aquest cap de setmana amb activitats als 18 centres que l'ONCE té a tota Catalunya. Hi ha celebracions a Badalona, el Prat de Llobregat, Granollers, l'Hospitalet de Llobregat, Lleida, Manresa, Mataró, Molins de Rei, Sabadell, Tarragona (Reus), Terrassa, Vic i Vilanova.

La celebració de Santa Llúcia és un punt de trobada entre la gran família de l'ONCE Catalunya i la societat catalana. "Una manera d'agrair la gran generositat que milers de ciutadans ens demostren dia a dia amb la compra del cupó, que permet dur a terme la tasca social de l'ONCE i la que presta a la resta del món de la discapacitat. Un homenatge als venedors i venedores que, amb sol o pluja, vent o fred, posen sempre un somriure i reparteixen il·lusió pels carrers i places de les terres catalanes. Són els que porten sort i fortuna a moltes famílies que ara la necessiten més que mai. Un clam, tots plegats, a la solidaritat, l'esforç i la superació", clamen els seus responsables.