Deu propostes per al cap de setmana per redescobrir l'Empordà en clau romànica

La prosa de Josep Pla, el surrealisme de Salvador Dalí i l'enginy de Narcís Monturiol provenen de l'Empordà. La Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat ha dissenyat una agenda que permet redescobrir en clau romànica aquesta terra de grans personatges, acompanyats per un altre tret distintiu d'aquesta terra: la tramuntana!



PATRIMONI PER TRIAR I REMENAR

La Costa Brava té molt més que sol i platja: el monestir de Sant Feliu de Guíxols és un dels millors exemples de la nostra herència romànica. Al seu davant, la Porta Ferrada és la façana d'un antic edifici preromànic que ha acabat donant nom al festival de música, teatre i dansa més antic de Catalunya.

A Santa Cristina d'Aro s'hi combina el romànic de les esglésies de Bell-lloc d'Aro i Sant Martí de Romanyà amb les originals propostes de la Casa Màgica, un museu dedicat a l'il·lusionisme. Un cop a la Bisbal, podràs admirar el romànic civil del seu castell i el Terracotta Museu.

T'espera molt més romànic, però abans de seguir et recomanem fer una visita al jaciment iber d'Ullastret. A Palau-Sator reprendràs el fil amb les pintures romàniques de l'església de Sant Pau de Fontclara.



EL RASTRE DELS GENIS

Seguint cap al nord arribaràs a l'antiga colònia grega de Rhode, la nostra Roses: a la Ciutadella hi trobaràs l'absis central llombard del monestir de Santa Maria.

A tocar de Figueres han arrelat les schubertíades, trobades musicals inspirades pel compositor austríac Franz Schubert. Vilabretran les acull tots els estius, però qualsevol moment és bo per conèixer el seu monestir romànic de Santa Maria. I no gaire lluny de Rabós també hi trobaràs espiritualitat: el monestir de Sant Quirze de Colera mostra un romànic sobri i robust enmig d'unes terres trufades de dòlmens i menhirs.

Per últim, cal tornar a la vora del mar. El monestir de Sant Pere de Rodes va ser saquejat per pirates, visitat per pelegrins i agraciat pel talent d'un dels escultors més misteriosos del romànic, el Mestre de Cabestany. Per això i molt més es tracta d'un exponent romànic indispensable. No perdis de vista els seus fantàstics capitells!