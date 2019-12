Carlos Carrizosa inaugura la nova oficina d'atenció al ciutadà del grup municipal de Cs Figueres

El president del grup parlamentari de Ciutadans (Cs), Carlos Carrizosa, ha inaugurat aquest dissabte, 14 de desembre, al matí, l'oficina d'atenció al ciutadà que el grup municipal de Ciutadans Figueres ha obert a la zona oest de la ciutat, en un acte que ha comptat amb més de mig centenar de persones.

«Ens encanta que estigui situada a peu de carrer, a prop del ciutadà, on estan els problemes reals de la gent», ha manifestat durant l'acte. Prèviament, el també diputat autonòmic ha realitzat un passeig per tota la zona oest al costat de veïns i líders veïnals que li han explicat les problemàtiques de la zona amb l'alta freqüència de talls de llum, la brutícia de la zona propera al TAV i la deixadesa en determinats carrers. El govern local ja us envia el personal amb la mateixa freqüència que ho fa en els barris on ha guanyat o aquí no consideren necessari això?», ha preguntat Carrizosa.

Durant l'acte, el portaveu municipal de Ciutadans i diputat al Parlament de Catalunya, Héctor Amelló, també ha assenyalat la necessitat d'«impulsar un pla integral per a tots els barris de la zona oest» que contempli mesures urbanístiques, econòmiques i de reactivació comercial que permetin «revertir la degradació que han patit alguns carrers de la zona oest».

Sobre aquest tema, Amelló ha posat d'exemple els «108 talls de llum que ha sofert una veïna del barri del Culubret a la deixo anar d'aquest any». Amelló s'ha volgut referir també a «la problemàtica amb el cultiu de marihuana i els conflictes de convivència que això comporta». Per aquesta raó ha dit que lamenta «el rebuig continuat del govern municipal a les propostes de Ciutadans per a la realització d'un pla integral que millori aquesta part de la ciutat».