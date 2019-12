SOS Costa Brava denuncia el risc de 15.522 habitatges nous a sis municipis

SOS Costa Brava ha denunciat que els cinc municipis no inclosos al pla director de protecció del litoral tenen un creixement potencial d'almenys 15.522 habitatges. La plataforma ecologista subratlla que excloent Palafrugell, Palamós, Calonge, Santa Cristina d'Aro, Platja d'Aro i Castelló d'Empúries de la revisió de sòls perquè tenen el planejament municipal adaptat al Pla territorial parcial de les comarques gironines, la Generalitat acaba avalant que es puguin construir, en només cinc poblacions, quasi el mateix nombre d'habitatges nous dels que permet en els altres disset. A més, la plataforma critica que en aquests municipis hi ha projectes que suposen "condemnar" l'entorn de la Costa Brava, com el d'Aigua Xelida i Cap Roig a Palafrugell o el de la Riera dels Molinets a Santa Cristina.