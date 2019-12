Las Vegas reobre el 19 de desembre amb la nova gestió

La reobertura dels cinemes Las Vegas es desencalla. La propietat ha firmat avui el nou contracte de gestió per deu anys amb Picking SPI després que l'anterior productor, el cineasta Ventura Pons, decidís tancar i traspassar el negoci.

Després d'un mes del tancament i diverses negociacions, Las Vegas tornaran a obrir el dijous 19 de desembre amb l'estrena de la pel·lícula «Star Wars: Episodi IX - L'ascens d'Skywalker». S'obriran tres de les quatre sales que disposa l'espai, la sala més petita està previst obrir més endavant, de cares al gener. Pel que fa a la programació, la nova distribuïdora té previst projectar de cinc a deu pel·lícules setmanals de caràcter comercial.

De moment, des de la nova gestió no es plantegen continuar amb la cessió dels espais a entitats fins que no tinguin el projecte definit, «la nostra prioritat és posar en marxa el cinema, després ja es veurà», declara Victor Lafuente, soci de Picking SPI, encarregat de dur a terme les gestions amb Figueres. No obstant això, sí que tenen pendent fer un conveni, «passades les festes», amb l'Ajuntament de Figueres i «rebre a les entitats que vulguin».

Per poder posar en marxa els cinemes, Picking SPI ha hagut d'adquirir nous projectors. Respecte a la contractació de personal, es preveuen «cinc o sis persones», la majoria de les quals seran de Figueres. Els preus de taquilla aniran d'acord amb la competència del sector a la zona de l'Alt Empordà, «l'única diferència és que som exhibidors i l'espectador rebrà un servei d'un grau superior al que hi havia fins ara», destaca Lafuente. Les fonts consultades volen deixar clar la importància d'oferir un bon servei als clients, «l'anterior explotador no tenia tiradors o les crispetes eren poca cosa, nosaltres això ho potenciarem».



Picking SPI

Actualment ja gestiona cinemes d'altres localitats com Sant Cugat del Vallès, Palamós o Sant Vicenç dels Horts i es van interessar per Las Vegas de Figueres tan aviat quan es van assabentar del seu tancament, «els cinemes que tenim sempre són als centres de la ciutat, busquem revitalitzar aquestes zones i oferir un cinema de proximitat», explica Lafuente. «És un cinema maco, està al centre, i no té per què estar tancat», afegeix.