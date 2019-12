Figueres suma 84 insercions laborals amb el programa Treball als barris 2019

Aquest divendres s'ha celebrat l'acte de cloenda del programa ocupacional Treball als barris 2019 que impulsa l'Ajuntament de Figueres a través de l'Àrea de Promoció Econòmica, amb col·laboració amb el Servei d'Ocupació de Catalunya i dotat amb un import de 477.612,58 €.

Durant tot el 2019 fins a 200 persones, dels quals 140 homes i 60 dones, tots ells amb especials dificultats per trobar feines als barris del centre de Figueres i la Marca de l'Ham s'han beneficiat d'aquest programa. Respecte als grups d'edats, un 30% dels participants són menors de 30 anys, un 40% dels beneficiats tenen edats entre 30 i 45 anys i finalment, un 30% dels assistents tenen més de 45 anys.

El programa Treball als barris ha permès oferir als participants 620 tutories personalitzades per a persones que es trobaven en situació d'atur o que busquen un canvi de feina mitjançant trobades individuals o accions grupals gràcies a la participació dins del programa de quatre tutors i orientadors.

El projecte també ha permès la formació de 77 persones en competències bàsiques, transversals i professionalitzadores amb diferents durades, com tasques bàsiques d'obres, electricitat, pintura o jardineria, entre d'altres.

Un dels altres objectiu del programa és la recerca d'ofertes laborals per als participants a través d'un prospector d'empreses que ha visitat un total de 155 empreses del municipi. Gràcies a aquesta tasca, s'ha pogut intermediari per a la inserció laboral de 84 persones i la signatura de 15 contractes de treball a través de programes d'experimentació laboral.

L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, ha destacat que "la realització de programes de foment de l'ocupació com el Treball als barris ha permès facilitar la formació i inserció de veïns del centre i Marca de l'Ham per millorar la seva qualitat de vida i esdevenir una eina per empoderar-se i garantir el seu major benestar i futur".