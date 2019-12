El Govern català demana que França doni suport a la marca Vaca de l'Albera

El director dels Serveis Territorials del Departament d'Interior, Albert Ballesta, i el director de la Casa de la Generalitat a Perpinyà, Josep Puigbert, han acompanyat, recentment, representants del comitè tècnic del projecte Cooperem per conèixer sobre el terreny com contribueixen les pastures de les vaques de l'Albera en la prevenció dels incendis forestals. La visita s'ha fet al Pla de l'Arca i a Agullana. Aquesta trobada s'ha celebrat per tractar diferents objectius, com explica Josep Puigbert, centrats principalment en el projecte Alberapastur.

Josep Puigbert ha exposat que, per una banda, tenint en compte que aquest projecte és d'abast transfronterer, des del Govern català es vol aconseguir que el Govern francès reconegui la vaca de l'Albera com a marca de raça bovina autòctona, així com ja ho ha fet l'Estat espanyol.

De fet, en el marc del projecte Alberapastur, s'inclou revalorar la carn de la vaca de l'Albera per a la seva entrada en els circuits alimentaris i gastronòmics i, per això, segons el director de la Casa de la Generalitat a Perpinyà, cal unir esforços entre la Catalunya del Nord i del Sud.

Integració econòmica i social

Aquesta iniciativa, en la qual es treballa des de fa un parell d'anys, pretén reforçar la integració econòmica i social de la zona fronterera. L'acció se centra en el massís de l'Albera fins al Roc de França, però estan també previstes accions relatives a l'avaluació de les mesures de prevenció d'incendis en els massissos dels Aspres d'ambdues parts de la frontera.

A l'Albera altempordanesa, hi ha dues explotacions ramaderes on pasturen aquestes vaques: a Baussitges, al terme d'Espolla, i a la muntanya de Requesens, a la part del terme de Cantallops.

«Des que es va començar a treballar en el projecte Alberapastur, la idea és poder donar un valor a aquesta raça autòctona i, per això, és necessària una gestió concertada entre administracions, per tal de delimitar bé el recorregut de les pastures, a banda i banda de l'Albera, i intentar fer un hàbitat el màxim de favorable per a aquests animals», ha dit Josep Puigbert, alhora que ha lligat aquest tema amb el segon objectiu del projecte: «Mentre pasturen, les vaques s'alimenten de plantes de sotabosc i, d'aquesta manera, redueixen el combustible i es mantenen netes les franges forestals».

És en aquest context on se situa el projecte Cooperem, per a la prevenció i extinció d'incendis forestals. En la trobada del comitè tècnic van participar, entre altres, responsables del Departament d'Agricultura i dels Bombers de la Generalitat.