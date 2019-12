Vilajuïga dinamitza el poble amb ceps de vinya decorats en els comerços i carrers

Els carrers de Vilajuïga presenten, aquest desembre, un aspecte especial. Es tracta d'una decoració nadalenca amb ceps de vinya. Aquesta iniciativa ha estat promoguda per l'Ajuntament amb la participació de l'entitat El Garrollar i la complicitat de diversos establiments del municipi, com la llibreria Tramuntana, que és la que apareix a la fotografia que el consistori ha fet servir per a divulgar el tema a través de les xarxes socials.

Des de la Casa de la Vila expliquen que, aquests dies, "s'han començat a repartir diversos ceps als comerços i equipaments del municipi per tal que cadascú el decori al seu gust. Celebrem la bona acollida de la iniciativa i la col·laboració dels comerciants!".