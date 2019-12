Rosa Mendoza, de Ksameu, rebrà la Medalla al treball President Macià del Govern

La Generalitat de Catalunya ha acordat atorgar la Medalla al treball President Macià a 15 persones i la Placa al treball President Macià a cinc entitats. Aquests guardons reconeixen persones que hagin destacat per les seves qualitats o mèrits personals o pels serveis prestats en benefici dels interessos generals, dins del món del treball.

Entre els guardonats es troba Rosa Mendoza González, per la seva trajectòria al projecte Ksameu de la Fundació Sant Vicenç de Paul de Figueres.

Així mateix, el Govern també reconeix empreses o organitzacions que hagin destacat en alguna de les categories de seguretat i salut en el treball; igualtat d'oportunitats en el treball i conciliació de la vida personal, laboral i familiar; responsabilitat social empresarial; foment de la creació d'empreses i de l'ocupació de qualitat.

Entre les cinc entitats premiades amb una Placa al treball President Macià es troba l'Associació MIFAS, entitat social de les comarques gironines, que ha rebut el reconeixement en la categoria d'igualtat d'oportunitats en el treball i conciliació de la vida personal, laboral i familiar, i corresponsabilitat entre dones i homes dels treballs de mercat i domèstic i de cura de persones.



Rosa Mendoza González

Nascuda a Juancalillo de Gáldar (Gran Canaria) l'11 de maig de 1938. Després de formar-se en Magisteri a l'Escola Normal (Palma de Mallorca) i en Magisteri en llengua catalana, Rosa Mendoza va desenvolupar una trajectòria laboral com a professora-educadora a l'Escola Bell-lloc de la Roca del Vallès; Escola de les Filles de la Caritat de Barbastro (Osca); Patronat Social d'Obreres de Barcelona; Escola de Vilanova i la Geltrú; i a l'Escola de la Fundació Sant Vicenç de Paül de Figueres.

Un cop jubilada de la tasca de mestra i des de l'any 2008 fins avui, dedica tota la seva atenció diària als adolescents i joves del Servei d'Intervenció Socioeducativa, centre obert, de Ksameu de la Fundació Sant Vicenç de Paül de Figueres. En l'actualitat Rosa Mendoza desenvolupa una vida activa en el món associatiu a la ciutat de Figueres.



Associació MIFAS

Nascuda l'any 1979, l'Associació Minusvàlids Físics Associats (MIFAS) uneix esforços per atendre les demandes i necessitats de les persones amb algun tipus de discapacitat física, orgànica i/o sensorial a les comarques de Girona. Compta amb més de 5.000 persones associades, i lluita per la integració social i laboral de les persones amb discapacitat física, orgànica i/o sensorial, i per la millora la qualitat de vida d'aquest col·lectiu defensant el dret a un treball remunerat de manera justa.

MIFAS va crear centres especials de treball per generar llocs de treball destinats a persones amb discapacitat, i l'any 1992 va néixer la Fundació MIFAS per promoure la creació i gestió de recursos per la integració laboral i assistencial. I des de l'any 1994, el Servei d'Integració Laboral MIFAS assessora i acompanya a les persones amb discapacitat física, orgànica i/o sensorial en el procés de recerca de feina i millora laboral. Actualment, el grup MIFAS dona feina a 401 persones, de les quals 271 tenen alguna discapacitat reconeguda.