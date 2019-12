Nous treballs als boscos per protegir l'Albera dels grans incendis forestals

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i el SIVU des Alberes estan fent nous treballs a la zona del Coll de Panissars, a l'Albera, amb l'objectiu de protegir-la dels incendis forestals. L'actuació s'emmarca en el projecte transfronterer COOPEREM, que promou una política conjunta a banda i banda dels Pirineus en matèria de prevenció i gestió de catàstrofes. Els treballs inclouen els desbrossament d'una àrea de 48,57 hectàrees per protegir-ne una de 7.000 des del Pertús fins a Llers i Figueres en cas de foc. També s'arreglarà un vial d'un quilòmetre i es construirà una passera. La intervenció se suma a les que ja es van fer l'any passat i entre l'abril i el maig d'aquest 2019 –i que sumen unes 30 hectàrees-. L'any que ve, el Departament i la Diputació faran una altra actuació a la zona del corredor d'infraestructures (AP-7, AVE i N-II).

L'actuació, que va començar el novembre i acabarà a finals de mes, consisteix en la reducció del combustible forestal en una superfície de gairebé 50 hectàrees per alentir la propagació del foc així com la millora d'un vial estratègic per facilitar l'accés dels serveis d'emergència en cas de foc.

L'objectiu és limitar l'abast dels grans incendis en una zona amb tramuntana, que poden afectar potencialment el corredor d'infraestructures i els nuclis habitatges del coll del Pertús. De fet, la zona ha protagonitzat grans focs transfronterers els anys 1983, 1986 i 2012.

L'any 2018, Agricultura ja va desbrossar una àrea de 19 hectàrees al Mas de la Comtesa, a la Jonquera, per protegir una superfície potencial de 29.000. Entre l'abril i el maig d'aquest any, el SIVU des Albères va fer el mateix en una àrea d11,25 hectàrees a la banda nord del Coll de Panissars, al Pertús.

Per a l'any vinent, el Departament i la Diputació preveuen una altra intervenció al corredor d'infraestructures amb l'objectiu de reforçar-ne la protecció no només de les vies sinó també d'una àrea potencialment afectada de 26.000 hectàrees.