Figueres organitza una trobada d'alcaldes per endegar estratègies compartides

La trobada per endegar estratègies compartides

La trobada per endegar estratègies compartides EMPORDA.INFO

Aquest matí l'Auditori dels Caputxins de Figures ha acollit una trobada amb alcaldes i alcaldesses de diferents municipis de la comarca de l'Alt Empordà, com Roses, l'Escala, la Jonquera, Castelló d'Empúries, Vilafant i Vilamalla, i altres ciutats properes, com Olot, per explorar vies conjuntes de desenvolupament econòmic a escala comarcal i transfronterer.

La cita, que també ha comptat amb la participació de regidors de Promoció Econòmica i tècnics municipals, així com responsables dels Consells Comarcals de l'Alt Empordà, la Garrotxa i el Berguedà, s'ha desenvolupat en dues jornades centrades, en primer lloc, en la captació de fons europeus per al finançament de futurs projectes per al territori i, a continuació, en conèixer els exemples de les agències d'innovació i desenvolupament econòmic de la Garrotxa (DinàmiG) i del Berguedà.

L'objectiu de la trobada entre els representants municipals és assentar les bases per a una futura cooperació comarcal en l'àmbit de la promoció i el desenvolupament econòmic per aprofitar les potencialitats de l'Alt Empordà i teixir aliances entre els municipis de la comarca per captar projectes que beneficiïn al territori i els seus habitants.

L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, ha agraït l'assistència dels municipis presents a la trobada, reivindicant que "des de l'Alt Empordà hem de reivindicar les nostres potencialitats com a territori i ser capaços de teixir complicitats entre els Ajuntaments per desenvolupar projectes comarcals i transfronterers conjunts que beneficiïn als nostres municipis i habitants".