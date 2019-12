Sis alumnes de Cicles Formatius fan les seves pràctiques a l'Ajuntament

Samira, Rosanna, Ivette i Aina, són les quatre alumnes de l'Institut Ramon Muntaner que estan fent les pràctiques a l'Escola Bressol Els Pins. Totes quatre són alumnes del Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS) TEI (Tècnica d'Educació Infantil) i estan molt contentes amb l'opció triada perquè se senten com una treballadora més.

Des d'un bon principi, tenien molt clar que seria la llar d'infants pública on farien les pràctiques dels seus estudis. L'Ivette i l'Aina, a més, tenen la sensació de retornar, ja que van passar la seva etapa preescolar entre les mateixes parets. Joan Pere estudia el CFGS DAW (Desenvolupament d'Aplicacions per a Webs) a l'Institut Cendrassos i fa les pràctiques al Museu Empordà, arran que el seu tutor li plantegés l'opció.

Després de conèixer el projecte, va acceptar sense dubtar-ho perquè ho veu una oportunitat. El seu company de centre d'estudis, Eimantas, és el primer alumne que fa les pràctiques a l'àrea d'informàtica de l'Ajuntament i, per a ell, s'estan complint les expectatives, «puc ajudar amb la instal·lació i configuració d'ordinadors i xarxes a tot l'Ajuntament», una feina que li agrada molt, ja que és per la qual està cursant el CF de Grau Mitjà de Sistemes Microinformàtics i Xarxes.



Aprendre treballant

Aquests sis alumnes figuerencs formaran part de la plantilla de l'Ajuntament de Figueres per un temps on desenvolupen les pràctiques curriculars obligatòries. Hi són des de l'octubre i hi seran fins al febrer, alguns, i fins a l'abril, uns altres, segons el conveni de cadascun.

El regidor d'Educació i Joventut, Josep Alegrí, destaca d'aquest conveni signat entre els dos centres educatius que és una bona eina, «des de l'Ajuntament posem a disposició dels centres educatius que imparteixen estudis superiors a la ciutat perquè els alumnes de Figueres puguin tenir un primer contacte professional i donar-los l'oportunitat per posar en pràctica els seus coneixements».

Amb aquesta presència d'estudiants en tasques municipals, l'Ajuntament figuerenc, com fan altres empreses de la ciutat, reforça el paper dels cicles formatius com a eina educadora.