Roses crearà un Centre Obert per a infants amb risc d'exclusió social

A Roses existeix una realitat social complicada, i és que hi ha molta mainada que viu amb risc d'exclusió social. Volent dotar d'eines a aquests nens i a les seves famílies, l'Ajuntament treballa en la creació d'un Centre Obert que ofereixi un servei d'intervenció socioeducativa.

Aquest nou servei estarà adreçat a una quarantena d'infants i adolescents d'entre 6 i 12 anys amb risc d'exclusió social, i que vinguin derivats de servei social o bé les mateixes escoles municipals. La regidora d'Acció Social, Esther Bonaterra, explica que «és el primer que es fa a Roses i ens fa especial il·lusió perquè per a nosaltres significa tancar el cercle dels serveis socials».

Els objectius del centre són proporcionar atenció als menors en situació de risc per afavorir el seu desenvolupament personal, la integració social i l'adquisició de coneixements. Respecte a l'últim punt, no només es treballarà amb qüestions específiques de reforç escolar, sinó que també es fomentarà l'aprenentatge d'hàbits, valors i tot allò que sigui necessari per al seu desenvolupament i integració. A banda d'això, també s'organitzaran sortides amb els joves, i els ensenyaran a servir-se de recursos municipals als quals potser no havien accedit encara.

Intervenció amb les famílies

Els usuaris del servei, que és gratuït, s'organitzaran en dos grups que es repartiran en dos horaris diferents: dilluns i dimecres a la tarda, i dimarts i dijous a la tarda. Els divendres es reservaran per implicar les famílies dels joves.

El treball amb les famílies serà una part decisiva que determini l'èxit d'aquest projecte. Durant aquest dia es realitzaran sessions d'atenció grupal o individual en què es treballaran temes que impliquen a tots els membres d'una família. «Aquest centre donarà servei a molts nens i nenes de Roses i també a les seves famílies, i pot servir perquè s'integrin tots junts, i tinguin possibilitats de fer coses que potser no estan habituats o ningú els hi havia ensenyat», diu la regidora, tot afegint que «està demostrat que quan s'empodera les persones i es provoquen autèntics processos de participació amb plans de treball, els resultats són més positius i permanents».

Una partida de 60.000 euros

El servei estarà ubicat a les aules verdes de sobre el mercat municipal, un espai molt gran que té diferents zones, tant per als usuaris com per als treballadors. El centre estarà gestionat per un equip de treballadors socials, i s'inaugurarà durant el transcurs del 2020, segurament coincidint amb l'inici del curs 2020-2021.

En el marc dels Pressupostos del 2020, l'Ajuntament de Roses va decidir apostar fort per aquest projecte, i destinar-hi una partida de 60.000 euros per posar-lo en marxa.