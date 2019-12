La plaça del Ramal de Llers serà més accessible i trauran els aparcaments

Un dels espais urbans més concorreguts de Llers serà objecte d'una reforma important. El consistori té l'objectiu que la cèntrica plaça del Ramal faci honor al seu nom i es converteixi en això mateix, una plaça. Avui dia, l'espai situat a davant del centre cívic és una zona aglutinadora de places d'aparcament, cotxes, espais per a vianants i encreuaments amb altres carreteres.

El projecte que ara estudia l'Ajuntament pretén convertir aquesta zona urbana de 1.200 metres quadrats en un espai mixt format per tres parts. La primera serà la zona del bar de Can Surreyes, que es convertirà en un espai més recollit i acollidor completament integrat amb la plaça, i amb arbres que proporcionin ombra. La segona, és la senyalització sinuosa i integrada amb la plaça del carrer Sant Quirze, que travessa el poble i connecta amb la carretera de Terrades. «Amb aquesta reforma ho convertirem en un espai que semblarà per a vianants. Serà de pas per a vehicles, però molt més tranquil», explica el tècnic d'Urbanisme Manel Donat.

Només estacionament temporal

L'última part de la reforma, i la més important, és el centre de la plaça. En aquesta zona es planteja incorporar-hi mobiliari urbà i fer-la més per a vianants, delimitant en quins espais hi poden passar vehicles i en quins no. A més, s'eliminaran els espais d'aparcament, i incorporar-ne uns de càrrega i descàrrega, per permetre l'estacionament temporal de camions, furgonetes i algun vehicle particular.

El projecte es va presentar a les veïnes i veïns del municipi el dimecres 20 de novembre al Centre Cívic, que van sortir engrescats però amb certes reticències sobre el tema de bloquejar els aparcaments permanents.

Aquesta obra està inclosa a l'apartat d'inversions del Pressupost Municipal de 2020, i disposa d'una partida de 155.000 euros. Si el projecte s'aprova a finals d'any, l'obra es podria iniciar durant els mesos de febrer o març. La durada de l'obra és de sis mesos, i podrien aturar-se durant l'estiu.

Amb aquesta reforma, l'Ajuntament dona continuïtat a un projecte iniciat i que es va fent per fases. La idea és que tot el nucli antic de Llers passi a ser zona de vianants. La primera fase va ser el Castell. La segona, la plaça del Ramal. La tercera i quarta seran les remodelacions al carrer Sant Quirze, i els carrers Muralla i plaça de les Herbes, que es farà els anys 2021 i 2022 respectivament.