Xon Hugas: «La nova agència turística concentrarà tots els recursos municipals»

Xon Hugas (Girona, 1966) va aterrar a Empuriabrava de petita per la feina del seu pare, que treballava per a l'empresari Arpa quan Empuriabrava s'estava desenvolupant. Durant tota la seva vida ha estat vinculada a l'hotel familiar Xon's de la marina, on encara està implicada. Professionalment també ha tingut vinculació amb els negocis familiars d'apartaments turístics, el celler Hugas de Batlle de Colera i amb un hotel a València. Avui és la regidora de Turisme, Cultura i Patrimoni Històric



- Quan va ser la seva primera intervenció en política?

- És molt recent. De fet, feia un temps que l'alcalde Salvi Güell i el regidor d'Urbanisme Josep Maria Canet m'animaven, però considerava que la política era una cosa que em quedava lluny. Al final, però, em vaig sumar al seu equip en la darrera campanya electoral.

- De quines àrees s'ocupa?

- M'han adjudicat les regidories de Turisme, Cultura, Patrimoni Històric, Ecomuseu-Farinera, Arxiu i Biblioteca. Són molt potents. M'agraden especialment les tres primeres perquè considero que tenen molt de vincle. Es poden fer moltes accions de promoció conjuntes tenint en compte els tres factors. Si fem una bona divulgació del municipi a escala cultural, difonent el patrimoni que tenim, el que farem és portar turistes.

- Ve del sector privat. Un cop dins de l'Ajuntament, li canvia la percepció del sector turístic?

- Només canvia el punt de vista i la manera de treballar. Al final, el que vol tant l'administració com el sector privat és que vingui més gent i desestacionalitzar la temporada. Els objectius finals són molt semblants en els dos àmbits.

- Quines mancances han tingut les seves àrees, en anteriors mandats?

- Potser no s'ha fet tot el que calia perquè hi ha mancances. També cal dir que venim d'una època de crisi forta, en la qual molts projectes que haguessin donat bons resultats es van aturar per falta de pressupost. A l'altra banda, i també per culpa de la crisi, durant uns anys el sector privat també va deixar d'emprendre iniciatives per ells mateixos, i això no ajuda. Ara mateix estem en un moment més fàcil en què l'Ajuntament és més fort econòmicament, i això ens donarà més marge per actuar.

- Quin és l'objectiu principal d'aquest mandat?

- Engegar l'Agència de Promoció Turística. Aquest és un projecte que es va posar en marxa durant la legislatura passada, serà una bona eina per fer avançar el municipi.

- Quan el consistori va anunciar la seva creació, el novembre del 2018, es va dir que l'ens estaria actiu l'estiu passat. Per què teniu el projecte aturat?

- La veritat és que no depèn de nosaltres. La Generalitat ens ha de donar una autorització per poder crear aquest ens autònom. El retard en l'arribada d'aquest permís és el que condiciona la posada en marxa. Un cop arribi, ho podrem engegar.

- Quina utilitat tindrà?

- Ha de servir per promocionar el municipi des d'una visió transversal: des de la cultura, passant pel patrimoni i també pel turisme. L'entitat haurà de tenir en compte tots els recursos i serveis que tenim al municipi per promocionar-los. L'ens ens servirà per decidir què és allò que volem potenciar i quin tipus de municipi volem. Aquest paraigua ens permetrà tenir una visió més àmplia de la que tindríem dins d'un departament de l'Ajuntament, on ens veuríem més limitats.

- Quin paper hi jugarà el sector privat?

- Serà una part important de l'Agència de Promoció Turística. Actualment, el que estem fent és sondejar el sector privat a través d'assemblees sectorials, amb l'objectiu d'anar veient qui podria estar interessat o no a formar-ne part com a soci. Quan vam presentar el projecte vam veure que la idea agradava, però ara falta esbrinar quin grau d'implicació volen tenir-hi, i si ho consideren una eina útil per al seu negoci.

- Qui ho gestionarà?

- Hi haurà l'equip que actualment forma Promoció Econòmica i Turisme. Tant el personal com el pressupost de les dues àrees es fusionaran. A banda d'aquest equip, se sumarà una persona a la gerència, i potser hi unirem més persones de suport. Les dues regidores de les àrees també hi serem, i treballarem conjuntament, cosa que ara ja fem.

- Quins projectes està treballant, des de les seves àrees?

- Estem muntant un concurs per dinamitzar el centre històric i que vagi una mica més enllà. No només promocionarem l'oferta patrimonial que ja tenim. Ha de ser un projecte que uneixi Castelló i Empuriabrava. Ja sabem que físicament estan separats, però els hem d'entendre com un de sol. Un ha de nodrir l'altre i a la inversa. La idea d'aquest concurs és promocionar el municipi a fora. No podem esperar que vinguin els visitants. Els hem d'anar a buscar.

- Quins altres projectes hi ha pendents?

- Tenim l'objectiu de potenciar la Marina i el nucli antic. En qüestions de turisme, s'intentarà donar una nova volada a l'Empuria 50, i se seguirà apostant en l'Empuriatapes i l'Empuriatast, que ens aporten molts visitants atrets pel patrimoni gastronòmic que tenim. L'any vinent serà l'any català del Turisme Esportiu, i estem treballant amb entitats esportives, per donar a conèixer els esports que poden fer els visitants, sobretot a la platja, on hi ha molta oferta.

- Com valora la promoció de la Badia de Roses?

- Funciona molt bé. Hem descobert que a la gent li agrada «sentir-se de la badia». És un treball conjunt amb els ajuntaments de Roses, l'Escala i Sant Pere Pescador. Ara hem acabat un cicle d'activitats relacionades amb natura, cos i ment. Seguirem amb aquesta línia, i volem treballar rutes a peu o amb bicicleta entre els 4 municipis, i això és una oportunitat.

- Què sol·liciten, els visitants, quan arriben al municipi?

- Les demandes són molt diferents a l'estiu i a l'hivern. A l'estiu, molts opten per fer piscina i platja. A l'hivern, demanen quines activitats poden fer a Castelló i Empuriabrava, i també l'oferta gastronòmica. També sol·liciten moltes rutes a peu o amb bicicleta pels paratges naturals.

- Quants turistes van passar pel poble la temporada passada?

- Vam tenir pics de 60.000 visitants. Esperem que durant la temporada vinent es registrin xifres iguals o millors. De totes maneres, és molt difícil de calcular-ho perquè es reserva amb molt poca antelació, i això ens fa que no puguem tenir una previsió acurada.

- La gent entra a les oficines de turisme?

- Cada vegada menys. Ara la gent consulta les ofertes per internet i no s'acosten tant a les oficines. Però això ens ho prenem com una oportunitat. En comptes de tanta quantitat ens podem focalitzar en la qualitat, i oferir una atenció molt més personalitzada.

- Quan hi ha menys afluència turística durant la temporada?

- Durant la primera quinzena de juliol. Per intentar recuperar aquestes dates, dins l'àmbit cultural estem treballant una nova proposta de programació relacionada amb música, dansa i teatre.