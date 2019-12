El nou aparcament a l'antic camp del Far s'obrirà a principis de l'any vinent

L'Ajuntament de Figueres preveu que el nou aparcament, ubicat a l'antic camp del Far, sigui una realitat a principis d'any. La setmana passada es va dur a terme l'enderrocament de la grada de tribuna. «Després de l'enderroc, faltarà l'adequació i asfaltatge i al febrer ja hauria d'estar més que llest», informa el regidor de Serveis Urbans i Obra Pública, César Barrenechea.

L'aparcament havia de ser una realitat a principis d'aquest estiu, com ho va transmetre l'exalcalde Jordi Masquef quan l'obra va rebre l'aprovació del ple, fa gairebé un any. L'actual alcaldessa, Agnès Lladó, acompanyada de Barrenechea, van visitar aquest estiu les obres amb l'arquitecte municipal i van decidir modificar el del projecte.

Els treballs del que seria la zona d'aparcament ja estaven força avançats, però, un cop allà, els polítics van detectar una sensació d'inseguretat provocada per la presència de les grades entre el carrer i l'aparcament i que els va fer decidir retardar l'obertura «el temps que faci falta», segons el regidor Barrenechea.

L'actuació s'ha fet «perquè hi hagi una visibilitat més gran, garantir seguretat i que el barri guanyi un espai obert», va explicar l'alcaldessa, assegurant que això millorava el projecte i aportava unes condicions «beneficioses» per a la gent del barri i de la ciutat. Un cop finalitzat tot el procés d'adequació de l'espai, s'instal·laran unes pilones de fusta per separar l'espai de la vorera.

L'equip de govern insinua que el projecte inicial es va desenvolupar amb presses i per això no es van preveure aquests tipus d'actuacions. «Això no estava previst i ara ens costarà més diners, però no es pot deixar així, el primer de tot és la seguretat», diu el regidor de Serveis Urbans. La resta del contracte informen que continuarà igual. És a dir, es mantindrà el nombre de places d'aparcament, 327, i les condicions gratuïtes per usar-lo.

L'alcaldessa no nega que en el seu moment va estar en contra de com es va gestionar aquest projecte, però «un cop es tira endavant, s'ha de realitzar, i més amb unes obres avançades, tot i que les millorarem», va concretar.