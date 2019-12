Sant Miquel de Fluvià vol potenciar el seu forn romà com a atractiu turístic

Celebrarà, l'any vinent, les noces de plata a l'Ajuntament. Actualment no té oposició.

municipal. Els primers vuit anys, com a regidor, i la resta, com a alcalde.



En l'àmbit polític, estan molt tranquils al consistori.

Som 7 a 0. Quan tu fas les coses per vocació, no entens que hi pugui haver gent que posi pals a les rodes. Hi ha molta feina burocràtica per fer i pocs recursos. No podríem destinar el temps d'un secretari en segons què quan el necessitem per tirar endavant altres coses. De fet la primera vegada vam quedar 5 a 2, i després del mandat un va venir amb nosaltres. Hem d'anar a l'una.

Li va costar tornar a decidir de presentar-se?

Gens! És una cosa que m'agrada molt. De tota la vida he estat implicat en entitats, amb la festa major, amb el futbol. Tu veus que van passant els anys, que et fas gran i que tens el perfil per ser alcalde. Si vas col·laborant en tot, la gent et ve a buscar. El mateix que jo faig ara. Quan veus que algú té interès pel poble, intentes que sumi a la llista. Després de 8 anys de regidor, que veus com van les coses, t'animes.

Però la burocràcia no pesa?

S'han complicat els tràmits i cansa. Les hem passat magres econòmicament, però el més graciós del cas és que quan no teníem un duro el pressupost deia que podíem fer les inversions que volguéssim, i, quan aconseguim tenir fons, el pressupost diu que no podem gastar res! El tema de la burocràcia sembla que havia de ser més fàcil en treure el paper i anar al tema digital. Però no és així.

Continua treballant de carter

Sí

Com és ser carter i alcalde del seu poble?

Va molt bé. Els conec a tots, més per carter que com a alcalde. Però imagina't que a casa tens un problema, i saps que l'alcalde passarà a les 10.05?h a deixar les cartes, doncs és més fàcil que l'esperis i li ho comentis. El que no puc fer és dir als veïns que demanin hora i que vinguin a l'Ajuntament, només en temes llargs o complicats. Per això ve poca gent al consistori!

Tot va lligat! Però amb tot plegat suma 25 anys a l'Ajuntament!

Sí... i aquest és el tercer edifici que fa d'ajuntament que trepitjo. Primer estàvem on està el dispensari, després, l'any 1999, vam passar a dalt i el 2017 al nou edifici.

Com ha canviat?

Ha canviat molt. M'agrada que molta gent que trobo m'ho diuen. Jo hi estic cada dia, i potser no veig tant el canvi. Comprar l'edifici, arreglar-lo, poder fer les excavacions al claustre, consolidar-lo, arranjar la plaça i l'entorn de l'església, tot això dona molta presència i fa que a la gent li agradi i en parli molt bé.

Tota la plaça ha canviat molt.

Tot això estava tancat. Era particular i de mica en mica s'ha anat arreglant. Dona per molt més encara.

S'ha potenciat en l'àmbit d'atractiu turístic

Dins les nostres possibilitats, s'està potenciant al màxim.

Però no hi ha un lloc per fer el cafè un dia de cada dia!

Aquest és el següent pas. Volem comprar l'edifici del costat, però de moment no hem arribat a cap acord amb els propietaris. La nostra idea és comprar-ho, treure parets, ampliar la plaça i fer un punt d'informació, botiga, restaurant,... Que pugui servir una mica per a tothom, turistes i gent del poble.

En què es diferencia Sant Miquel de la resta de pobles?

L'atractiu que tenim és el monestir del s. XI. Ja fa anys que som coneguts i ara, arreglant-lo i promocionant-lo, fa que cada vegada vingui més gent. Si dic que al cap de l'any passen 5.000 persones, no dic cap mentida, tenim molta afluència. Ho compares amb el Sant Miquel de fa set o vuit anys, i no té res a veure.

A Sant Miquel hi ha molta mainada i jovent, oi?

Tenen la llar d'infants i l'escola fins als 12 anys. Tenen un equip de docents que funciona molt bé i estan molt implicats. De fet, hi ha cursos que hi ha dos alumnes, tot i que els agrupen amb altres cursos, però aquest aprenentatge amb un grup tan reduït no és el mateix que amb un grup de vint-i-cinc.

I teniu un espai on fer activitats?

El centre cívic fa tres anys que el tenim i és per fer activitats. És el que ens diferencia dels pobles de la nostra mida. És un espai que de 16 a 20 h hi ha un dinamitzador que fa activitats per a totes les edats. Va molt bé perquè necessitem fer molta feina social.

Formeu part d'un Pla Educatiu d'Entorn?

Hi vam entrar fa un parell de cursos. És una excusa per a fer activitats. Ens ha donat un impuls important. Les activitats extraescolars les posem a un preu més aviat simbòlic. Aquestes activitats han ajudat i han servit per dinamitzar el jovent i està molt més a gust. En lloc de fer una inversió en un carrer, ho fem amb despesa social, i creiem que és molt important que sigui així.

Heu rebut força subvencions de la diputació

Sí, hem canviat l'enllumenat del centre històric, i vam comprar un tractor. Era necessari perquè fem molta feina amb ell, no és pas per la cavalcada de Reis! Abans en teníem un que feia vergonya... Tenim dues persones a la brigada i fem molta feina pel nostre compte.

Estan molt immersos en obres

Esperem que acabin aquest any. Van començar l'any 2009 amb un solar, un hort amb tomates, patates..., dient que hi havia un claustre. Vam tenir sort que la Diputació hi va creure .

I quin serà el nou focus de feina?

Tenim un forn romà que pràcticament és únic i que cal potenciar com a atractiu. Estem treballant a convèncer la Diputació perquè la subvenció del 2020 vagi encarada a un projecte per poder veure el forn romà des de sobre. Es va trobar l'any 74, quan estaven fent obres. Sort que no el van enterrar. El van conservar però està just al mig del carrer i no es veu. També estem treballant en el carril bici per anar a Sant Pere Pescador, Torroella de Fluvià, i busquem crear una xarxa de camins amb els sants Miquels europeus. Però el que tenim és molta feina social.

Què ha fallat a Sant Miquel?

«Als anys 70, de cop i volta es va fer una macrourbanització però sense urbanitzar. La gent comprava la parcel·la sense serveis, i a posteriori l'Ajuntament ha hagut d'anar posant-los. Si això s'hagués planificat bé, amb tots els serveis, haguera sigut diferent. Fins ara, durant tots els mandats hem destinat molts esforços a equipar aquest espai, i això ha fet que mentre altres municipis es posaven macos, nosaltres estiguéssim passant l'aigua, el telèfon i asfaltant carrers.

Ara podeu dedicar-vos a posar-lo «maco», tal com esteu fent.

Sí. Ara Sant Miquel té la tranquil·litat de qualsevol poble de l'Empordà, tots els serveis i a més té un transport afegit, el tren! Ho valores quan ets jove i quan ets gran, per anar a Figueres al mercat. És un avantatge