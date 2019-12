Una empresa rosinca equipa un equip de militars brasilers

L'empresa rosinca Subministraments Roc, que es dedica a la distribució de vestuari i protecció laboral, ha aconseguit una nova fita. A través de la seva botiga online ha servit 84 jaquetes d'abric a un equip d'investigadors de la Marina del Brasil, que treballen des de 1982 en el projecte Antàrtic Proantar, a l'Antàrtida.

Aquesta equipació l'usaran tant els militars com els científics des de gener fins a març, mentre treballin en els seus estudis climàtics i mediambientals per ampliar el coneixement dels fenòmens naturals. L'experiència també els serveix per experimentar com reacciona el cos davant d'una situació de fred perllongada.

Tenint molt en compte les condicions meteorològiques que es donen ara mateix a l'Antàrtida, l'equip d'investigadors s'ha decantat per equipar-se amb la roba de la marca Helly Hansen Workwear, dels quals els rosincs són distribuïdors oficials. En concret, han optat per la línia de roba tèrmica, equipada amb una tecnologia que esdevé la millor aliada en climes freds. «Les jaquetes són de polièster, tallavents, transpirables, reflectants i resistents a temperatures baixes», explica el gerent.

Internet, la porta d'entrada a fora

L'empresa rosinca va obrir l'any 2004, i el 2009 va incorporar l'apartat de venda online. Avui dia, la seva facturació és 50% botiga física i 50% l'online. «Al principi d'obrir la botiga, online m'ho prenia com un aparador. Al final, però, veus que funciona», assegura, afegint que «ja no només ens contacten empreses de proximitat, sinó que tenim clients fidelitzats als quals mai veuré». Subministraments Roc està guanyant en projecció internacional, i ja ha exportat productes a França, a diversos països d'Europa, als Estats Units i al Brasil.