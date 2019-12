La Diputació aprova el pressupost amb l'abstenció del PSC i la CUP en contra

El ple de la Diputació de Girona ha aprovat, aquest dimarts, el pressupost per al 2020. L'equip de govern format per JxCat i ERC compta amb majoria absoluta i no necessita els vots de cap altre grup. Tot i això, la proposta per a l'any vinent ha comptat amb el suport dels dos diputats de Tots per l'Empordà i Independents de la Selva. Els quatre diputats del PSC s'han abstingut després que l'equip de govern s'hagi compromès a mantenir el diàleg, un cop les xifres definitives estiguin tancades, per incorporar mesures relacionades amb generació d'ocupació o modernització del comerç. La veu més crítica al ple ha estat la de la diputada de la CUP, que hi ha votat en contra, ha qualificat el pressupost de "continuista" i ha lamentat que la incorporació d'ERC al govern no hagin suposat un tomb cap a l'esquerra.