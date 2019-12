Compte enrere per l'última reforma de l'Av. Marinada d'Empuriabrava

La regidoria d'Urbanisme de Castelló d'Empúries navega entre un mar d'obres en curs, pendents d'executar, endarrerides i previstes. Avui dia, els operaris que treballen en les obres al municipi es concentren en dues actuacions concretes: la reforma de la plaça lateral de la Basílica, i la sala polivalent ubicada a la Policia Local.

Respecte de la primera adequació, el regidor d'Urbanisme, Josep Maria Canet, explica que era un descampat al costat del Paller d'en Malino que es feia servir d'aparcament. Després de les excavacions que s'hi van fer, ara es treballa en el condicionament de la plaça, amb una part pavimentada i una altra amb sauló. Segons la previsió, la reforma acabarà en aproximadament un mes, i sumarà set places d'aparcament.

La segona adequació en curs és la sala multiusos al Centre de Serveis de la primera planta de la Policia Local que, tal com va explicar Salvi Güell al xat, «està en la fase final». Aquest espai està pensat per tenir els mateixos usos que actualment té el Centre Cívic, és a dir, acollir conferències, xerrades o esdeveniment per a qualsevol col·lectiu, entitat o el mateix consistori. La sala tindrà unes 160 places i serà totalment polivalent, per tal de poder-se adaptar als diferents usos que tindrà. L'obra es va començar al juny, i encara li queden dos o tres mesos més.

Obra d'1.200.000 euros

El consistori castelloní també té quatre obres adjudicades i a punt de començar. La primera, i més prioritària, seran les voreres de l'avinguda Marinada, una de les vies principals d'Empuriabrava. Les obres, que han d'iniciar-se aquesta setmana i acabar-se abans de l'estiu, estan pressupostades en 900.000 euros. Els tècnics es focalitzaran en l'últim tram pendent, els gairebé 800 metres que passa pel costat de Requesens. «La part més complicada d'aquesta obra serà la connexió de l'entramat de la xarxa pluvial, ja que és un recorregut llarg i complicat», diu el regidor. Tota aquesta obra s'ha fet en dos trams, el primer dels quals va acabar abans de l'estiu, i disposa d'un pressupost total d'1.200.000 euros.

A banda d'aquesta reforma, les altres tres que estan a punt per començar són: les voreres del sector Muga A, amb 90.000 euros i que s'iniciarà aquest desembre; l'adequació dels asfaltatges de l'avinguda República Catalana, algun tram del carrer Pompeu Fabra i del Puigmal, i de Castelló Nou; i la reforma integral de la plaça del Palau dels Comtes, amb 350.000 euros.