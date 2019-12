Un comerç de Castelló aprofita les habilitats dels alumnes del PTT en aparadorisme

L'alumnat del Pla de Transició al Treball (PTT) d'auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic de Castelló ha decorat un aparador d'un comerç local del centre històric amb temàtica nadalenca. Aquesta sessió era la part pràctica d'una formació que ja havien iniciat a l'aula. En concret, s'incloïa dins el mòdul de tècniques de comercialització, on treballen l'aparadorisme. Amb l'ajuda dels seus professors, a les aules ja havien dissenyat esbossos, pensat materials i fet proves. Aquest microprojecte ha estat possible gràcies a la col·laboració de la botiga Confeccions Dolors, que ha cedit els tres aparadors per posar a la pràctica el que han après a l'aula.

La col·laboració amb comerços del municipi esdevé molt important en aquest projecte, atès que a partir del març del 2020 tots els 17 alumnes del PTT hauran de fer pràctiques en empreses durant 180 hores. L'Ajuntament de Castelló informa a tots els comerços interessats a col·laborar que es pot posar en contacte amb el Departament d'Ensenyament de l'Ajuntament.