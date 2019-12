L'Observatori del Món Rural constata una desacceleració del despoblament

L'Observatori del Món Rural promogut per la Fundació Món Rural ha constatat que al llarg d'aquest any s'ha continuat desaccelerant el despoblament rural en relació al 2018, tant en termes de la variació de la població com el nombre de municipis amb pèrdua demogràfica. Aquest fenomen segueix així la tendència iniciada fa uns anys, també entre les localitats per sota el mig miler d'habitants. Concretament, el món rural ha passat d'una regressió de 2.389 habitants el 2017 a una disminució de 72 persones el 2018, mentre que el nombre de municipis que van perdre habitants es va situar en els 293 davant els 342 del 2017. D'altra banda, l'estudi també avisa de l'envelliment de la població, tant en els entorns urbà com rural, tot i que en aquest segon àmbit el fenomen és més acusat, ja que per exemple el 20% del total de la població té més de 85 anys.

Altres conclusions de l'Observatori són, per exemple, la millora dels indicadors econòmics, tant en el món rural com en l'urbà. Es generen més empreses, malgrat una lleu desacceleració fora de la ciutat; augmenta el nombre d'afiliats a la seguretat i es redueix l'atur. Concretament, en l'àmbit rural se situa en el 8,4%, dos punts per sota de les zones urbanes (10,4%). A més, les dades turístiques també són positives després del creixement en més de 2.000 places turístiques respecte el 2018.

Quant a l'activitat agrària, es detecta una reducció del nombre de joves incorporats al sector agrari durant el període 2017/18, mentre que pel que fa al nombre d'indústries agroalimentàries n'hi ha 18 més en l'àmbit rural mentre que l'urbà en perd 47. En total, Catalunya ha perdut d'un any a l'altre 819 indústries, 369 al món rural i 450 a les zones urbanes. També hi ha una reducció del nombre de joves incorporats al sector agrari entre 2017 i 2018, mentre que les dades de l'agricultura ecològica mostren un ascens de 10.000 hectàrees de territori.

Altres dades que mostra l'Observatori és que s'han reduït en dues les poblacions sense escola ni llar d'infants, tot i que encara continuen sent negatives; la baixa valoració que recull el transport públic entre els veïns dels entorns urbans i l'escassa oferta de fibra òptica als domicilis rurals, fet que "continua fent evident l'escletxa digital entre el món urbà i rural", segons l'observatori. Pel que fa el preu del lloguer d'habitatge, s'observa un increment en els àmbits rural i urbà, amb imports mitjans de 399 euros al mes davant els 642 mensuals, respectivament.