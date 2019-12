La llersenca Sònia Pau repassa la història d'Arrels i l'ajuda a persones sense llar

La periodista llersenca Sònia Pau és l'autora d'un llibre que posa en valor els trenta anys que porta Arrels Fundació lluitant per ajudar les persones que es veuen obligades a dormir al carrer, a Barcelona. La realitat és que més de mil persones malviuen cada nit a la intempèrie de la gran urbs. «Veuen vulnerat el dret a tenir un habitatge, però també a la seguretat, la intimitat i la salut», relata Sònia Pau en les pàgines de Fils trencats, l'obra editada per Editorial Claret. Arrels Fundació forma part de la societat que s'apropa a aquestes persones sense llar, per intentar contribuir a millorar les seves condicions de vida.

«Fa més de trenta anys que Arrels intenta que les mirades siguin de complicitat per relligar els fils que es van trencar i perquè les persones recuperin la confiança i l'autoestima», explica la periodista, alhora que es remunta al naixement de l'entitat: «On tot comença és al carrer Sadurní aquell 12 de novembre del 1987 en una ciutat que es prepara per als Jocs Olímpics del 1992. Des d'aleshores, centenars de persones ateses, voluntàries, professionals i donants són la història d'Arrels. Petites històries plenes de respecte i generositat amb un objectiu molt gran: ningú dormint al carrer».

L'autora destaca, com a dada curiosa de la història de l'entitat, que quan es va obrir el primer centre d'Arrels, al carrer Sadurní, ja es va registrar en els documents que «es vol atendre totes aquelles persones que tenen una llar molt freda, perquè no és altra que el marbre gelat de les entrades de les cases de l'Eixample».

Com a periodista, Sònia Pau està especialitzada en temes vinculats al tercer sector social, la immigració i els assumptes socials. Actualment, col·labora amb «Almena Cooperatiu Feminista», que se centra en recerques i formacions relacionades amb la comunicació i amb la perspectiva de gènere. També treballa amb diferents entitats socials, és docent del màster de Gènere i Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona i col·labora amb el Setmanari de l'Alt Empordà, firmant, mensualment, un espai d'opinió que ha denominat Mirall trencat.

Sònia Pau mostra, en el llibre, l'acció social que es desenvolupa entorn de les persones sense llar, el valor del voluntariat i llança el missatge d'Arrels Fundació, que «ningú sigui invisible».