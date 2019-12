Alerta per una tramuntanada forta aquest dilluns i dimarts amb onatge important

Protecció Civil ha demanat precaució davant la previsió d'un episodi de fort vent dilluns i dimarts arreu de Catalunya, però especialment a les zones elevades del Pirineu i Prepirineu. El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) detalla que la ventada –de ponent i tramuntana- començarà afectant la propera matinada el quadrant nord-oest i s'estendrà ràpidament a partir de migdia de manera generalitzada.



Es podran registrar ratxes de fins a 125 km/h durant la tarda a les cotes elevades de les comarques del Pirineu, Prepirineu i interior de la meitat est de Catalunya. De cara a dimarts, el temporal de vent anirà afluixant de matinada i es concentrarà només a Pirineu, Prepirineu i les comarques d'Alt i Baix Empordà. En paral·lel, l'SMC també alerta de forta alteració marítima a la Costa Brava amb onades de fins a 2,5 metres, i fins i tot superiors al cap de Creus i al cap de Begur.





Demà el vent bufarà amb intensitat forta, sobretot a zones elevades. Davant d'aquesta situació, s'han emès avisos de perill per ratxes molt fortes de vent i per alteració marítima a la Costa Brava. Per interpretar correctament els avisos: https://t.co/NdQwaG42LJ pic.twitter.com/m1Zio2hF9l