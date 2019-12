Els Aiguamolls fan honor al seu nom de zona humida en el Festival de les Aus

La llevantada de la darrera setmana ha estat un bàlsam per a les llacunes i les closes del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. Vestides amb les seves millors gales d'aigua, els espais protegits d'aquest santuari empordanès de fauna i flora han acollit, durant els tres dies del Pont de la Puríssima, el 27è Festival de les Aus.

El públic ha respost a les activitats programades, amb itineraris guiats, tallers de petjades, excursió amb trenet, els contes d'indis de Toni I Know i l'excel·lent exposició fotogràfica de les 'Visions personals de 180 graus' proposada pel rosinc Manel Casanovas. La meteorologia ha estat una bona aliada d'aquestes tres jornades, amb sol i humitat per acompanyar la presència de tota mena d'ànecs, cigonyes, polles d'aigua, flamencs, oques i cignes. Una de les novetats ha estat una passejada sensorial per "sentir-se ocell" i una visita guiada pels aiguamolls del Baix Ter.