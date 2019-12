Els aldarulls a la manifestació antifeixista a Girona acaben amb tres identificats

Els aldarulls a la manifestació antifeixista convocada contra l'acte de Societat Civil Catalana (SCC) a Girona per commemorar la Constitució espanyola han acabat amb tres identificats i cap detingut, segons informen els Mossos d'Esquadra. L'acte de SCC començava a les 12 del migdia. La Plataforma Antifeixista Gironina havia convocat una manifestació a les 10.30. La marxa ha començat a la plaça Catalunya i ha avançat fins a la plaça U d'octubre. Poc abans de les dotze, un grup de manifestants ha començat a llançar objectes contra la línia policial i han intentat bolcar les tanques que separaven els dos actes. Aleshores, els Mossos han fet una primera càrrega i, al llarg d'una hora, han dispersat els manifestants que es reagrupaven als carrers propers. També han disparat algun projectil de foam. La manifestació antifeixista ha aplegat fins a 200 persones i l'acte de SCC n'ha reunit un centenar, segons càlculs policials.

Segon 6 de desembre amb convocatòries antagòniques a Girona. Mentre que l'any passat l'acte per commemorar la Constitució espanyola el va fer la plataforma Borbònia, enguany ha estat Societat Civil Catalana qui havia convocat un acte a les dotze del migdia davant la subdelegació de l'Estat. Contra aquest acte, la Plataforma Antifeixista Gironina havia convocat una manifestació a les 10.30.

Els Mossos d'Esquadra, amb efectius de la Brigada Mòbil i l'ARRO, han muntat un ampli dispositiu policial per blindar amb tanques i vehicles policials l'accés a la zona on hi havia l'acte de SCC.

La manifestació de la Plataforma Antifeixista, que ha arribat a aplegar 200 persones en algun moment, ha sortit de la plaça Catalunya fins a l'avinguda Jaume I, primer punt on han trobat la línia policial dels Mossos. "Girona serà la tomba del feixisme" o "Fora feixistes dels nostres barris", han estat algunes de les proclames que han corejat.

Després, la marxa ha continuat fins a la plaça U d'octubre que no estava afectada pel dispositiu policial. Allà, poc abans de les dotze del migdia –hora d'inici de l'acte de SCC- alguns manifestants han començat a llançar objectes, com ous de pintura, contra la línia policial.

L'ambient ha estat tens fins que, finalment, un grup de manifestants antifeixistes han intentat bolcar les tanques. Llavors, els Mossos d'Esquadra han fet una primera càrrega que ha fet retrocedir els manifestants fins al Mercadal.

En aquest moment, també hi ha hagut tensió quan una de les organitzadores de l'acte de SCC ha passat per la zona i s'ha enfrontat als manifestants. S'han increpat mútuament per, finalment, creuar la línia policial per anar a la zona de l'escenari.

Al Mercadal, els antifeixistes s'han reagrupat i alguns han intentat muntar barricades amb mobiliari urbà. Els antiavalots han tornat a intervenir fins a fer-los retrocedir, aquesta vegada cap a la cantonada del carrer Eiximenis amb Jaume I.

En aquest punt, alguns manifestants han llançat pedres i ampolles de vidre als Mossos, que han carregat i han disparat algun projectil de foam. Els manifestants han mogut jardineres per frenar l'avançament dels antiavalots però la línia policial no ha avançat fins on estaven agrupats. Aquí, ja quedaven una cinquantena de manifestants antifeixistes.



Tres identificats a la manifestació



Finalment, la manifestació ha tornat fins a Jaume I on els antifeixistes han fet una peita foguera, han cremat fotos de diputats de Vox i han donat la mobilització per acabada.

Segons els Mossos d'Esquadra, els aldarulls s'han saldat amb tres identificats, cap detingut i cap ferit atès pel SEM.

L'acte de SCC ha aplegat, segons dades policials, un centenar de persones entre els quals els diputats de Ciutadans, càrrecs electes municipals de Vox o dirigents del PPC. Societat Civil Catalana cridava a participar a la concentració "per poder expressar públicament que se senten catalans i espanyols". Durant l'acte, que ha acabat amb l'himne d'Espanya, han repartit exemplars de la Constitució espanyola.