Restablert l'AVE entre Figueres i Barcelona però amb retards d'entre 30 i 60 minuts

El servei d'AVE entre Figueres, Girona i Barcelona ha quedat restablert tot i que els primers trens patiran retards d'entre 30 i 60 minuts. Se circula per una via entre Vilobí i Girona perquè algú va col·locar de matinada un cotxe a la zona de vies i li va calor foc. Els fets van tenir lloc cap a les 4 de la matinada, segons ha informat Renfe. El foc va quedar apagat a les 5.21 hores, i el vehicle es va retirar a les 6. Ara bé, tècnics d'Adif han hagut de reparar la infraestructura, que va quedar danyada, així com revisar tota la zona, el que ha fet interrompre el servei a primera hora del matí.