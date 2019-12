La llevantada castiga la costa i la pluja talla algunes carreteres secundàries

El telèfon d'emergències 112 ha atès fins a les 6 del matí 521 trucades per 379 incidents relacionats amb el temporal, 190 des de Barcelona, 27 des de Badalona i 27 des de Sant Cugat del Vallès. Les trucades s'han produït per inundacions de baixos i caiguda de branques, principalment. Hi ha 800 abonats sense llum a l'Aldea.



Al marge d'això, no es registren incidències rellevants per les pluges. Hi ha dues carreteres secundàries tallades: la GI-541 a Torroella de Montgrí i la GI-644 a Forallac. S'han acumulat 119 litres per metre quadrat a Alcanar, 118 a Girona, 107 a Santa Coloma de Farners, 100 a Sant Cugat i 85 al Raval de Barcelona. El riu Onyar entre Riudellots de la Selva i Girona va molt ple amb nivells que poden afectar punts baixos i guals, però sense perill per a zones habitades.





Continua plovent feblement al NE del país, depressió Central i de manera aïllada altres indrets.



Adjuntem la darrera imatge del radar i un recull provisional de les quantitats de precipitació (> 80mm) de tot l'episodi.https://t.co/3131DbOFFwhttps://t.co/M4xnk3dNGm pic.twitter.com/WZpnmMpdwq — Meteocat (@meteocat) December 5, 2019