L'empresa d'aigües de Figueres acumula 138.878 euros en 733 rebuts d'empreses i comunitats impagats

La societat pública Fisersa, que gestiona el subministrament i cobrament d'aigua, ha acumulat 138.878 euros en impagats de 134 abonats i 733 factures. Són empreses i comunitats de veïns a qui s'estan fent les reclamacions oportunes en el marc d'una campanya extraordinària i se'ls tallarà l'aigua si no paguen. Els rebuts són dels darrers dos anys. Només un dels abonats ha acumulat set factures (que són trimestrals) amb un total d'uns tres-mil euros.

El vicealcalde i conseller delegat de Fisersa, Pere Casellas, ha posat de manifest que l'objectiu és «posar ordre» perquè creuen que no sempre s'ha actuat amb la celeritat necessària. Els particulars no es veuran afectats per la campanya extraordinària, però sí els abonats no domèstics, com establiments industrials o comercials, bars i restaurants o comunitats de propietaris, entre d'altres. En aquest cas es continuen els tràmits habituals de reclamació.

Pel que fa a la resta, la societat fa uns mesos que envia cartes d'avís als abonats que acumulaven diversos rebuts d'aigua impagats dels darrers dos anys. Fins al novembre, per aquesta via, han aconseguit regularitzar 11.000 euros.

Segons Casellas, queden encara els 138.878 euros de rebuts de 134 abonats, dels quals 98 són establiments comercials, industrials o de restauració i 34 abonats són comunitats de propietaris del municipi.

Als abonats que no han procedit a la regularització de la seva situació, Fisersa procedirà a la seva reclamació i, posteriorment, al tall del subministrament d'aigua si no han procedit a la liquidació del deute abans del gener de 2020.

Es procedirà al tall del subministrament d'aigua a raó de 25 contractes per setmana.